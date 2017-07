Das Geheimnis um Düsseldorfs größte Cannabis-Plantage ist offenbar geklärt. Quartett sitzt in Haft

Düsseldorf. 2700 Cannabis-Pflanzen und 34 Kilo zum Abtransport bereites Marihuana fand die Polizei im Juni vergangenen Jahres in einer alten Industriehalle an der Rather Straße. Es war die größte Drogenplantage, die in Düsseldorf jemanls entdeckt wurde. Jetzt sind die Fahnder überzeugt, dass sie die Hintermänner gefasst haben. Vier Männer im Alter von 26 bis 39 Jahren wurden bei teils spektakulären Einsätzen festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft. Ausgesagt hat das Quartett noch nicht.

Nach dem Riesenfund an der Rather Straße hatte die eingerichtete Ermittlungskommission zunächst den Mieter der Halle, die zuletzt von einer Metzgerei genutzt worden war, im Visier. Der wurde zeitweise per Haftbefehl gesucht, hatte aber mit der Drogen-Plantage nichts zu tun. Bei der Auswertung von DNA-Spuren, die wegen der Größe des Objektes sehr aufwändig war, stieß man auf zwei „Bekannte“. Michael W., 30 Jahre alt, war bereits wegen Körperverletzung und Widerstand aufgefallen. Abdelhalim L. , 26 Jahre, hatte wegen eines Drogendeliktes eine Geldstrafe kassiert.

Laster mit doppelter Trennwand wurde in Bitburg gestoppt

Es wurden umfangreiche Überwachungsmaßnahmen eingeleitet. Die ergaben, dass die beiden mutmaßlichen Haupttäter ihr Geschäftsmodell offenbar umgestellt hatten. Statt Marihuana selbst anzubauen, wurde es aus Spanien importiert. Bereits am 20. Mai stoppte die Polizei bei Bitburg einen Laster, der auf dem Weg nach Düsseldorf war. Das Fahrzeug hatte hinter der Fahrer-Kabine eine doppelte Wand, hinter der 50 Kilo Marihuana versteckt waren. Von der anderen Seite war die Ladefläche mit Elektroschrott und Holzpaletten zugestellt. Der 39-Jährige Kurier wurde verhaftet.

Um die beiden Hauptverdächtigen aus dem Verkehr zu ziehen, wurde das Mobile Einsatzkommando angefordert. Die Beamten überwältigten Michel W., als er gerade ein Geldinstitut an der Suitbertusstraße verließ. Abdelhalim B. wurde mit seinem Pkw an der Aachener Straße gestoppt. Außerdem wurde ein 31-Jähriger in seiner Wohnung festgenommen, der ebenfalls als Kurier unterwegs war. Alle Vier sitzen in Untersuchungshaft.

Bereits unter ständiger Beobachtung hatten die Drogenfahnder einen Pkw, der an der Färberstraße abgestellt war. Das Fahrzeug benutzte die Bande als Zwischenlager. Hier wurden weitere vier Kilo Rauschgift im Kofferraum gefunden. Bei weiteren Durchsuchungen beschlagnahmte die Kripo unter anderem 50 000 Euro Bargeld, drei Uhren für 20 000 Euro sowie zwei Autos, einen Audi und einen BMW.

Die Drogen, die einen Gesamtwert von etwa einer halben Million Euro haben, wurden nur jeweils im Kilo-Paket an Zwischenhändler weiterverkauft. Die Ermittlungen dazu dauern an.