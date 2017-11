Wenn aus Freunden Fremde werden - Nervenkitzel in der Krimi-Bahn. Simon Bartsch liest am kommenden Samstag aus seinem Debüt-Roman „Schwarze Angst“. Der Autor versetzt die Gäste der Bahn in eine scheinbar harmonische Kleinstadt-Idylle, in der Wahrheit, Tratsch und Lüge fließend ineinander übergehen. Es geht um den Mord an einem Zwölfjährigen, der an derselben Stelle gefunden wird, an der vor sechzehn Jahren ein auf die gleiche Weise getöteter Junge entdeckt wurde. Privates und Berufliches verschwimmen, wenn die Ermittlungen der beiden befreundeten Kommissare Tommy und Mike, die in der Ich-Perspektive erzählen, von ihrer schrecklichen Vergangenheit überschattet werden. Denn beide kennen die Geschichte des ersten Toten – besser, als sie es wahrhaben wollen.

Samstag, 18. November, um 15 Uhr, Abfahrt am Bahnsteig 8, Konrad-Adenauer-Platz (Hbf), Haltestelle der Straßenbahn-Linie 709 in Richtung Neuss. Dort endet die Fahrt auch wieder. Die Lesung kostet 18 Euro inklusive Kaltgetränk. Restkarten für Plätze im Anhänger gibt es, noch vor Abfahrt der Bahn.