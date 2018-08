Heute starten die untersten Ligen in die neue Fußball-Saison.

Die Saison hat noch nicht mal begonnen, da kann Bernd Biermann schon den ersten Erfolg verbuchen: „Unsere Idee hat sich mittlerweile ausgeweitet, andere Kreise übernehmen das Konzept“, sagt der Chef des Fußballkreises Düsseldorf und meint damit den Saisonstart in der Kreisliga A. Den haben Biermann und Kollegen vor einigen Jahren neu konzipiert. Anstatt die Saison mit einem gewöhnlichen Spieltag beginnen zu lassen, gibt es ein offizielles Eröffnungsspiel – mit allerlei Rahmenprogramm, zwei Lokalrivalen und zwischen 500 und 700 Zuschauern.

Heute geht es wieder los in den Düsseldorfer Kreisklassen. Und natürlich steht in der obersten zum Auftakt ein Derby an: Rhenania Hochdahl erwartet den Aufsteiger SSV Erkrath. „Da wird wieder gut etwas los sein“, ist sich Biermann sicher und verweist auf die gestiegenen Zahlen: „100 bis 200 Zuschauer sind keine Seltenheit mehr in der Kreisliga A, manche Vereine haben Steigerungen von mehr als 200 Prozent zu den Vorjahren.“

Zusammenlegung der beiden Gruppen hat das Niveau gesteigert

Woran das liegt? Vor drei Jahren stellte der Fußballkreis um, machte aus zwei A-Ligen eine, um das Niveau zu steigern und für mehr Ausgeglichenheit zu sorgen. Zuvor konnte es vorkommen, dass ein Team nahezu ohne Niederlage einsame Kreise an der Tabellenspitze zog. Seit der Umstellung war zwar auch nicht jedes Meisterrennen bis zum letzten Spieltag spannend, aber niemand wundert sich mehr, wenn der Tabellenführer mal ein Spiel verliert. „Die Klasse ist deutlich ausgeglichener geworden. Die Skeptiker sind mittlerweile alle überzeugt, dass es der richtige Weg war“, sagt Biermann.

Entsprechend schwierig ist eine Prognose, wer in die Bezirksliga aufsteigt. Die besten Chancen werden dem TuS Gerresheim zugeschrieben, vergangene Saison war das Team von der Glashütte Dritter. Weitere Kandidaten sind der DSV 04 und die SG Benrath-Hassels. Die müssen sich nach dem Abstieg in der Vorsaison und zahlreichen personellen Veränderungen in der Sommerpause aber erst mal finden. bes