Düsseldorf. Mit Fotos aus Überwachungskameras fahndet die Polizei Düsseldorf nach zwei unbekannten Personen (Frau und Mann). Sie stehen im Verdacht, im Oktober letzten Jahres eine Geldbörse entwendet und im Anschluss die daraus gestohlenen Bankkarten eingesetzt zu haben. Hierbei entstand ein hoher Schaden.



Einem 66 Jahre alten Mann aus Bayern wurde am 22. Oktober die Geldbörse entwendet, als er in der Straßenbahn der Linie U 78 von der Haltestelle Steinstraße bis zur Haltestelle Messe Nord unterwegs war. An den darauffolgenden Tagen setzten die unbekannten Tatverdächtigen mehrere der aus der Geldbörse gestohlenen Zahlungskarten (EC- und Kreditkarten) an verschiedenen Örtlichkeiten (Bankautomaten, Juweliergeschäft überwiegend im Düsseldorfer Norden) ein. Die Unbekannten verursachten einen Schaden von mehreren Tausend Euro.



Nachdem die bislang getätigten Ermittlungen nicht zur Identifizierung beziehungsweise zur Festnahme der Täter führten, wenden sich Polizei und Staatsanwaltschaft nun an die Öffentlichkeit.



Die Polizei fragt: Wer kennt diese Personen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0211-8700 entgegen.