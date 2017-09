Uwe Baust, für Firmenkunden bei der Stadtsparkasse zuständig, spricht über seine Ziele.

Die Stadtsparkasse Düsseldorf will wieder auf eine offensivere Kreditvergabe an Unternehmen setzen. Das kündigte der neue Vorstand Uwe Baust, seit Anfang Juli an der Berliner Allee verantwortlich für das Firmenkundengeschäft, jetzt in einem Hintergrundgespräch vor Journalisten an. „Wir werden unsere Geschäftsmöglichkeiten wieder stärker nutzen, ich bin sicher, dass wir im zweistelligen Prozentbereich bei den Krediten wachsen werden“, sagte Baust.

Eigenkapital der Sparkasse soll weiter wachsen

Dieses Wachstum sei auch erforderlich, um das Eigenkapital der Stadtsparkasse weiter zu stärken. In den letzten Jahren hätten die guten Ergebnisse viel mit Sondereffekten wie Unternehmensverkäufen zu tun gehabt, „jetzt geht es darum, unser klassisches Geschäft zu stärken“. Freilich werde die Stadtsparkasse natürlich weiterhin „risikoadäquat“ wirtschaften, „auch ich bin kein Hasardeur – das darf man heute bei einer Bank nicht sein“. Zusammen mit seinem Vorstandskollegen Stefan Dahm überarbeite er deshalb gerade die Risikostrategie des Hauses systematisch.

Erhebliches Wachstumspotenzial sieht er – natürlich – in der Digitalisierung, aber auch im Auslandsgeschäft, was für eine Sparkasse sicher bemerkenswert ist. Mehr um Exportfinanzierung werde man sich kümmern, insbesondere mit den wichtigsten Handelspartnern der Region, also den USA, Frankreich, Holland und Polen.

Der neue Vorstand lobt die Ausbildung der Mitarbeiter

Baust, der in Monheim bei der Sparkasse anfing, dann bei Dresdner und Commerzbank Karriere machte (bei den „Gelben“ war er zuletzt in der Geschäftsleitung bei der Mittelstandsbank West der Commerzbank), sagte, mit seinem Wechsel in den Vorstand der Stadtsparkasse schließe sich für ihn ein Kreis. Er bemühe sich, Klartext zu reden, „vom grassierenden Marketing-Sprech halte ich nichts“, sagt er. Von großem Lob für seinen neuen Arbeitgeber freilich schon. Auf die Frage nach den größten Vorzügen der Stadtsparkasse nennt er als erstes die Belegschaft: „ Wir können auf wirklich erstklassig ausgebildete Mitarbeiter setzen.“