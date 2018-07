Ob praktisch im Alltag oder spezielles Angebot für Firmen. Die Teilnehmer haben smarte Ideen mitgebracht. Die WZ stellt die sechs Preisträger vor.

Düsseldorf. Ein Haltegriff in der Bahn, den man lieber nicht berühren will? Kennen die meisten. Antworten auf gesundheitliche Fragen im Internet suchen? Haben sicher viele schon probiert – mit nicht immer positivem Ausgang. Oder ein Arztbesuch, bei dem die Diagnose unklar ist, sodass man noch andere Fachärzte konsultieren muss? Hat vielleicht einige schon mal genervt. Für solche Probleme haben die jungen Kreativen der Heine-Uni Lösungen. Die besten neun Einfälle wurden beim Ideenwettbewerb im Haus der Universität präsentiert, sechs davon konnten sich über eine Auszeichnung freuen.

Der Ideenwettbewerb findet in diesem Jahr zum siebten Mal statt. Organisiert wird er vom Center for Entrepreneurship Düsseldorf (Cedus) der Heinrich-Heine-Universität. Dort können Kreative Ideen einreichen und auf ein Weiterkommen hoffen. In der Endrunde werden Preise in zwei Kategorien vergeben. Die eine ist nur für Studierende, die andere für Wissenschaftler, Absolventen, Mitarbeiter und gemischte Teams. Dem dritten Platz in jeder Kategorie winken 300 Euro Preisgeld, dem zweiten 500, dem ersten Platz 800 Euro – jeweils gedacht für Sachausgaben. Die Preisträger sollen damit Dinge bezahlen, die in Zusammenhang mit ihrem Projekt stehen – also Material, Coachings und andere Investitionen. Zusätzlich wird unter den Kandidaten noch ein Publikumspreis vergeben.

Bei den Studierenden belegt das Team „Freshtube“ den dritten Platz. Es präsentiert eine Art Schieberegler, der an Haltestangen in öffentlichen Verkehrsmitteln angebracht werden soll. Darin ist ein Desinfektionstank und eine Art Schwamm oder Filz. Wer sich in der Bahn unwohl fühlt, die Haltestange zu berühren, schiebt den Regler – der ist aus antimikrobiellem Material – einmal nach oben und wieder nach unten und desinfiziert so die Stange. „Einen Prototyp haben wir schon, jetzt kommen Gespräche mit den Verkehrsbetrieben“, sagt Marcel Büttner aus dem Team.

Ein Student erforscht Gene, die Netzwerke untereinander formen

Platz zwei unter den Studierenden geht an „Groupfluencer“. Firmen investieren zum Teil in sogenannte Influencer, die ihr Produkt in den sozialen Medien bewerben und bekannter machen sollen. Bisher war es für sie schwer, einzuschätzen, wie große deren Effekt auf die Nutzer ist. „Groupfluencer“ will eine Plattform anbieten, auf denen Firmen im Vorhinein genau das absehen können.