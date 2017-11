Düsseldorf. Bei einer Routineuntersuchung wurden in den Kühltürmen des Kraftwerks Flingern erhöhte Legionellenwerte gemessen. Die Stadtwerke haben die Türme desinfiziert und weitere Proben genommen. Abschließende Ergebnisse liegen in 14 Tagen vor. Vor dem Hintergrund nicht geklärter Zusammenhänge zwischen Legionellen im Kühlwasser von Verdunstungskühlanlagen und einem Erkrankungsrisiko in der Umgebung hat das Umweltministerium festgelegt, Befunde oberhalb der Grenzwerte aus Gründen des vorbeugenden Gesundheitsschutzes zeitnah zu veröffentlichen. Ziel ist, Menschen, die an Atemwegsinfekten erkranken oder erkrankt sind, sowie Ärzte darauf aufmerksam zu machen, dass möglicherweise Legionellen die Ursache sein könnten.

Bisher sind weltweit nur wenige Fälle beschrieben, bei denen ein Kühlturm als Ursache angenommen wird. Aufgrund der Bauweise des Turmes in Flingern, ist die Gesundheitsgefährdung laut Stadt als äußerst gering einzuschätzen.