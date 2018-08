Kurs richtet sich an Kinder von sechs bis acht Jahren.

Nach den Sommerferien bietet die Judoabteilung des Vereins für Sport und Freizeit von 1975 Düsseldorf-Süd – besser bekannt unter seiner Kurzform SFD 75 – wieder einen seiner beliebten Einsteiger-Judo-Workshops für Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren in Wersten an.

Der vierwöchige kostenlose Schnupper-Workshop beginnt am Dienstag. 4. September. Auch danach findet das Training immer dienstags von 17 bis 18.15 Uhr statt. Im Gegensatz zu vielen anderen Sportangeboten des SFD 75 steigt dieses Judotraining allerdings nicht im Sportpark Niederheid in Holthausen, sondern in der Turnhalle der Mosaikschule, Am Massenberger Kamp 45, in Wersten. Die Anmeldung zum Workshop erfolgt beim Fachabteilungsleiter Sven Siebert: entweder per Telefon unter der Nummer 17 83 59 93 oder per E-Mail (siehe Adresse unten). Ein Einstieg ist jederzeit möglich, auch wer das erste Training verpasst, ist noch willkommen.

Weitere Kurse und Trainingsmöglichkeiten der SFD-Judoka gibt es ganzjährig in Benrath, Holthausen und Wersten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Alter von fünf bis 99 Jahren. Alle Trainingszeiten und weitere Informationen finden Sie unter:

sfd.de

judo@sfd.de