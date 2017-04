Die kostenlosen Kurse unter freiem Himmel sind so beliebt, dass die Stadt das Programm erweitert hat. Saisonauftakt ist am 27. April.

Düsseldorf. Fitnesstraining und Gesundheitssport auf den Wiesen in den Parks, das bietet die Stadt ihren Bürgern im dritten Jahr kostenlos an. Die Flyer mit Angeboten liegen bereits aus, beispielsweise in Apotheken. Am Dienstag gab die Stadt das Programm offiziell heraus. „Sport im Park“ läuft vom 1. Mai bis 1. Oktober nun an 14 Standorten.

Da bundesweit neun Städte gleichzeitig das unverbindliche Training unter professioneller Anleitung beginnen wollen, findet der Auftakt bereits am 27. April statt. In Düsseldorf auf der Wiese im Rheinpark Bilk um 17 Uhr. Wer dort beim intensiven Fitnesstraining dabei sein möchte, kommt einfach in Sport- oder Freizeitkleidung vorbei und bringt ein Handtuch oder eine Sportmatte mit. Und schon kann es losgehen mit der Bewegung unter freiem Himmel. Alle Angebote dauern eine Stunde.

„Mit Sport im Park bietet Düsseldorf ein sehr attraktives Sportangebot für ein echtes Stück zusätzlicher Lebensqualität.“

Burkhard Hintzsche, Stadtdirektor

Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, der auch für das Ressort Sport verantwortlich ist, erklärt auf WZ-Anfrage: „Mit ,Sport im Park’ bietet Düsseldorf ein sehr attraktives Sportangebot für ein echtes Stück zusätzlicher Lebensqualität. Düsseldorf ist nicht nur wegen seiner vielen hochklassigen Sportevents eine echte ,Sportstadt’, sondern auch, weil es viele attraktive Sportangebote zur aktiven Teilnahme für alle Bürger gibt.“ Er selbst hatte 2016 das Angebot getestet und stellt fest: „Es hat viel Spaß gemacht, und ich erinnere mich durchweg positiv an die individuelle Betreuung der Teilnehmer durch die qualifizierten Betreuer.“

Geblieben sind in der neuen Saison die sechs Standorte Dreherpark, Mahnmalachse, Rheinpark Bilk, Stadtwerkepark, Ulenbergpark und Zoopark. Folgende acht Standorte sind in diesem Jahr neu dabei: Einbrunger Weg, Ernst-Lemmer-Straße, Osterfelder Straße, Rheinpark Golzheim, Rheinpark Heerdt, San-Remo-Straße, Schlosspark Benrath und Veenpark. Damit wurde „Sport im Park“ in alle zehn Stadtbezirke ausgeweitet.

Stadt und Sponsoren bezahlen 29.000 Euro für das Projekt

Die früheren Standorte Stahlwerkstraße, Stettiner Straße und Volksgarten (Ballonwiese) wurden aus dem Programm genommen. Hier war die Resonanz zu gering. Zur Planung wurden die Ergebnisse der Evaluation der Hochschule Düsseldorf von Professor. Harald Michels und Thomas Twellmeyer einbezogen.

Die Angebote sind vielfältig, finden morgens oder am frühen Abend statt und richten sich an alle Altersklassen. So gibt es Tanzfitness im Veenpark, in vielen Stadtteilen Gesundheitssport oder Fitnesstraining aber auch Yoga und Pilates im Rheinpark Heerdt oder Tai Chi & Qi Gong im Schlosspark Benrath. Ebenso können Berufstätige oder Familien aktiv werden, denn Kurse finden auch samstags und sonntags statt.

Der Gesamtetat für das Projekt liegt bei 29.000 Euro. Davon kommen 24.000 Euro aus dem Etat des Sportamtes. Sponsoren geben weitere 5000 Euro. Partner sind die AOK Rheinland/Hamburg, die Düsseldorfer Bau- und Spargenossenschaft, die Hartmann Assekuranz, Stadtsparkasse und Stadtwerke sowie Intersport Voswinkel. Weitere Infos im Internet.