In den siebziger Jahren gegründet, gehört die US-Band Toto zu einer der Legenden des 80er-Jahre-Rock.

Die mehrfach mit dem Grammy ausgezeichnete Gruppe feiert im nächsten Jahr ihren 40. Geburtstag und blickt dabei auf eine erfolgreiche Bandgeschichte zurück. Zu ihren bekanntesten Titeln gehören Hits wie „Rosanna“, „Africa“ oder auch „Hold the Line“. Neben eigenen Plattenveröffentlichungen sind die Mitglieder auch immer wieder mit anderen Projekten musikalisch unterwegs. Toto hat insgesamt 17 Alben veröffentlicht und fast 40 Millionen Alben verkauft.

Im Frühjahr veröffentlicht die Band Toto ein besonderes Greatest-Hits-Album. Für die neue CD sind die Bandmitglieder gemeinsam ins Studio gegangen und haben ihre bekanntesten Stücke neu überarbeitet. Das Album wird aber auch neue, bislang unveröffentlichte Lieder enthalten. Unter dem Motto „40 trips Around The World“ geht Toto ab Februar auf große Tournee und kommt auch für sieben Konzerte nach Deutschland. (Foto: Wizard Promotions) Mitsubishi Electric Halle, Siegburger Str. 15. Toto: 40 Trips Around The World Tour 2018 am Mittwoch, 21. Februar, um 20 Uhr. Eintritt 53 bis 71 Euro. Karten bei allen bekannten Vorverkaufstellen.