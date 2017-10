Taiko ist die uralte japanische Kunst des Trommelns, die es in dieser musikalischen Form kein zweites Mal gibt.

Das europäische Taiko-Ensemble Wadokyo schafft es, die fernöstliche Tradition in einem ganz eigenen, modernen, weltweit beachteten Stil zu entwickeln. Dabei ist die Gruppe immer offen für neue kraftvolle, musikalische Inspirationen. Der Stil des Feniks-Taiko-Ensemble aus Antwerpen ist eher von traditionellen aber auch experimentellen Elementen geprägt. Trotz der Unterschiede standen die beiden Taiko-Ensemble bereits mehrfach gemeinsam für das IDO-Festival auf der Bühne.

Am Samstag werden die beiden Gruppen im Rahmen des „Taiko und Orgel“-Projekts beim IDO-Festival auftreten. Ergänzt wird ihr Programm von dem Hammond-Organist Gero Körner. Seine Musikrichtung basiert auf der Gospel- und Bluestradition der Hammond-Orgel, die energetisch und rhythmisch ist. Mit seinem Orgelspiel wird Körner die vielschichtigen Kompositionen Wadokyos und Feniks ergänzen und in Zwischenspielen kommentieren. Daraus entsteht ein einzigartiges Hör- und Seherlebnis mit Kraft und Energie. (Foto: IDO-Festival) IDO-Festival, Wadokyo feat. Gero Körner und Grete Moortgat mit Feniks. Ev. Petruskirche, Am Röttchen 10. Am Samstag, 21. Oktober, um 19.30 Uhr. Eintritt 21 Euro, AK 26 Euro. Karten an allen Vorverkaufsstellen erhältlich.