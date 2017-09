Seit einigen Jahren erlebt der Soul der Sixties ein weltweites Revival. Warme, authentische Emotionen und große Arrangements. Neben bekannten Künstlern wie Adele, Keane oder Corinne Bailey Rae lässt auch der Sänger Michael Kiwanuka den Retro-Soul wieder aufleben.

Mit seiner geschmeidigen und souligen Stimme hatte der Brite Michael Kiwanuka mit ugandischen Wurzeln die BBC Sound of 2012 gewonnen. Im gleichen Jahr veröffentlichte der studierte Jazzmusiker sein Debütalbum „Home Again“ und begeisterte nicht nur seine Fans. 2016 folgte dann sein zweites Album „Love & Hate“, mit dem der Musiker in Deutschland, Holland, Belgien und England in den Top Ten der Albumcharts landete.

Für alle Soul-Liebhaber spielt Michael Kiwanuka im Rahmen des New Fall Festivals ein Konzert in die Tonhalle. (Foto: Big Hassle Media) Tonhalle Düsseldorf, Ehrenhof 1. Am 18. November, um 22 Uhr. Eintritt ab 57 Euro. Karten erhältlich unter www.new-fall-festival.de.