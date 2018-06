Düsseldorf. Erfolg für die Polizei – am Dienstagnachmittag konnte ein Drogendealer in der Düsseldorfer Innenstadt festgenommen werden.

Wie die Beamten mitteilen war eine Hundertschaft gegen 17 Uhr rund um den Hauptbahnhof unterwegs und wurden Zeuge eines Drogendeals an der Karlstraße Ecke Immermannstraße. Daraufhin wurde der 39-Jährige überprüft und prompt wurden die Einsatzkräfte fündig: in der Mundhöhle befanden sich zehn kleine Päckchen (Bubbles) mit Kokain.

Bei der anschließenden Durchsuchung auf der Wache wurden dann 70 weitere dieser Bubbles gefunden – in der Unterhose des Drogendealers, erklären die Beamten. Da der Mann wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten ist wird er am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. red