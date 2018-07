Diese Filme empfiehlt unser Kino-Experte für die nächsten Tage.

Um Gottes Willen

Das Schicksal prüft den erfolgsverwöhnten Herzchirurgen Tommaso schwer: Statt selbst ein „Gott in Weiß“ zu werden, will sein Sohn unter dem Einfluss des charismatischen Priesters Don Pietro das Medizinstudium schmeißen und die Soutane anziehen. Obwohl er eigentlich liberal gesinnt ist, das ist eindeutig zuviel für Tommaso. Um Don Pietro als Scharlatan zu überführen, inszeniert Tommaso eine Intrige, die ihn letztlich nicht gut aussehen lässt. Italienische Komödie von Edouardo Maria Falcone aus dem Jahr 2015 über den Zwiespalt des aufgeklärten Liberalismus zwischen egozentrischer Arroganz und demütiger Ohnmacht.

Bambi, tgl. 21 Uhr (ital. OmU)

Ein Lied in Gottes Ohr

Eine interkulturelle Priester-Boy-Group, so lautet das verzweifelte Konzept des kriselnden Musikproduzenten Nicolas (Regisseur, Autor und Hauptdarsteller Fabrice Eboué). Also castet er sich ein Trio aus einem Rabbi, einem katholischen Priester und einem (falschen) Imam zusammen. So treffen ein abgehalfterter Bar-Mizwa-Sänger, der mild-lächelnde Pater Benoit und ein Rai-Sänger und jede Menge Klischee-Gags auf die profane Wirklichkeit. Respektloses, aber oft auch klamottig belangloses Plädoyer für die religiöse Koexistenz.

Vorpremiere am Fr. um 19 Uhr im Cinema im Rahmen des Frankreichfestes

Zentralflughafen THF

Der Flughafen Tempelhof hat eine bewegte Geschichte hinter sich, hier prallten immer wieder historische Gegensätze aufeinander: Nazi-Propaganda und Luftbrücke, zuletzt die Umnutzung zum Naherholungsgelände – und dann kamen die Flüchtlinge. Während sich draußen auf dem riesigen Flugfeld die großstädtische Freizeitkultur entwickelte, wurden die leeren Hangars zur größten Flüchtlingsunterkunft der Republik: draußen Spaßkultur, drinnen ungewisses Warten. Der algerisch-brasilianische Regisseur Karim Ainouz, der ursprünglich die bürgerschaftliche Landnahme in Berlin dokumentieren wollte, veränderte sein Konzept angesichts der Veränderungen und schuf eine Langzeitbeobachtung einer ganz anderen Republik, in der sich der Rausch der Willkommenskultur zur populistisch gesäten Fremdenfeindlichkeit wandelt.

Metropol, tgl. 16.45 Uhr

Könige der Welt

Sie wollten die beste Rockband der Welt werden, und damals im Jahr 2000 schienen die Weichen auf Erfolg gestellt. Doch mit dem Aufstieg der Band „Union Youth“ kamen die Hybris des Geldes und die Drogen. Jahre später will die Band es noch einmal unter dem Namen „Pictures“ neu versuchen, doch Sänger Maze ist einfach zu kaputt. Das Heroin hat ihm nicht nur die Erinnerung an früher genommen. Die Dokumentation von Christian von Brochausen und Timo Großpietsch stellt das Scheitern des Rock´n Roll-Dreams in den Mittelpunkt eines spannenden Musiker-Porträts.