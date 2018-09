Koeps Kino

Glücklich wie Lazzaro

Zeitenwende. In ihrem dritten Spielfilm wirft die italienisch-deutsche Regisseurin Alice Rohrwacher einen kritischen Blick auf die italienische Gesellschaft. Die Titelfigur ihrer Parabel bezieht ihren Namen aus der biblischen Geschichte vom auferstandenen Leidensmann. Lazzaro steht ganz unten in der Hierarchie seiner Landarbeiter-Sippe, das stört ihn nicht, den er kennt es nicht anders. Doch auch die Landarbeiter sind in die Hackordnung der Gesellschaft eingebunden, von ihrer Gutsherrin werden sie wie Leibeigene behandelt. Eines Tages begegnet Lazzaro dem rebellischen Tancredi, dem Sohn der Gutsherrin. Die beiden freunden sich an, schließlich macht sich Lazzaro auf die Suche nach Tancredi und kommt zum ersten Mal in eine große Stadt. Dort sieht er, wie auch hier die Schwachen von den Starken ausgebeutet werden. Irgendwo zwischen Neo-Realismus und Magischem Realismus siedelt Rohrwacher ihren kritischen Blick auf ein Italien an, in dem sich seit der Leibeigenschaft nicht wirklich etwas geändert hat.

Atelier, Vorpremiere am Di. um 19 Uhr (ital. OmU)

Das Prinzip Montessori - Die Lust am Selber-Lernen

Seine kleine Tochter wollte selber lernen, für den Filmemacher Alexandre Mourot begann damit die Beschäftigung mit der Pädagogik von Maria Montessori. Mit der Kamera begleitete er den Alltag im ältesten Montessori-Kindergarten Frankreichs und die praktische Anwendung dieser „Erziehung“. Die Idee, die Kinder geistig autonom und in vorbereiteten Lernumgebungen lernen zu lassen, findet auch in Deutschland zunehmend Anhänger. So persönlich der Ansatz des Filmemachers ist, so subjektiv ist auch seine Sicht. Kritische Betrachtungen fehlen ebenso wie kritische „Klienten“: In der schönen Montessori-Welt des Kindergartens findet sich kein Kind mit migrantischem Hintergrund.

Metropol, tgl. 17:45 Uhr, am Do. mit Einführung, Mo. um 16.45 Uhr

Die letzten Männer von Aleppo

Sie waren ein Lichtblick im heillos verworrenen Bürgerkrieg Syriens, zumindest für die westliche Welt, die ihnen den Alternativen Nobelpreis verlieh. Die Weißhelme versuchten in den nicht von Assads Truppen beherrschten Gebieten, den Zivilschutz zu gewährleisten. Sie halfen Menschen aus den Trümmern zu retten, hielten die Infrastruktur notdürftig aufrecht. Vom Westen gefeiert, wurden die Männer von Assad und russischen Trollen in die Nähe islamistischer Terroristen gerückt. Ende Juli wurde ein großer Teil der verbliebenen Weißhelme vor dem Zugriff des Assad-Regimes nach Israel evakuiert. Der Dokumentarfilm porträtiert die Weißhelme und ihre Arbeit unter den schwierigen Bedingungen der Belagerung Aleppos durch syrische Truppen und russische Bomber, die Ende 2016 mit dem Sieg Assads endete. Der Film von Ferras Fayyad begleitet eine Gruppe von Weißhelmen wurde beim Sundance Film Festival als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet,