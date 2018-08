Koeps Kino

Cinema, Preview am Mo. um 20 h und am Di. um 19 h im Atelier (engl. OmU)

Der Beruf als Familienrichterin verlangt Fiona Maye alles ab, selbst ihre Ehe mit Jack leidet unter ihrem dienstlichen Engagement. Während ihr Mann wegen der ständigen Vernachlässigung schließlich um die Erlaubnis für eine Affäre bittet, steckt sie in einem vertrackten Fall. Der Sohn eines Ehepaares ist an Leukämie erkrankt, doch eine dringend benötigte Bluttransfusion lehnen die überzeugten Zeugen Jehovas strikt ab. Auch der 17-jährige Patient hält „fremdes Blut“ für einen unzulässigen Eingriff in Gottes Schöpfung. Nun soll Fiona im Sinne des Kindeswohls die Entscheidung treffen, ob eine medizinische Behandlung erzwungen werden sollte. Im persönlichen Gespräch will sie dies ergründen, doch bald steht sie selbst vor der Frage um welchen Preis das Leben sinnvoll ist...

Bambi, tgl. 19 u. 21 h (am Di. um 21 h im engl. OmU)

Der Doktor aus Indien

Ende der 1970er Jahre ging Dr. Vasant Lad nach Amerika um dort Entwicklungshilfe in Sachen Medizin zu leisten. Seither hat die ayurvedische Heilkunst ihren Siegeszug durch die Alternativmedizin angetreten: der Versuch, Körper und Geist, Natur und Mensch harmonisch zu vereinen. Die Dokumentation von Jeremy Frindel porträtiert den bedeutendsten Vertreter dieser Richtung.

Bambi, tgl. 17 h im Rahmen der Eine Welt Filmtage

Draußen

Die „Homestory“ findet unter freiem Himmel statt. Der Dokumentarfilm von Johana Sunder-Plassmann und Tama Tobias-Macht erzählt vom Leben „draußen“ auf der Straße. Die vier Protagonisten könnten kaum unterschiedlicher sein, aber sie sind „drop outs“, irgendwann aus der Gesellschaft gefallen. Da ist Elvis, der besessen von seinem Idol ist, der ihn einst „gerettet“ hat. Da ist ein Kasache, der nach einem dilettantischen Überfall im Gefängnis war und an der Nadel hängt oder der Mann, der im Wald lebt und Tiere zeichnet.

Sie beklagen sich nicht, auch wenn sie schreckliche Lebensgeschichten zu erzählen haben. Aber sie freuen sich, dass ihnen einmal jemand zuhört.

Bambi, Mi. 19 h, Eine-Welt-Filmtage mit Gästen

Possession

Unter den Filmen der Reihe „Mitternachtskino“ dürfte diese Produktion des polnischen Regisseurs Andrzej Zulawski zumindest die prominentest besetzte sein: Isabelle Adjani, Sam Neill, Heinz Bennent spielen in diesem Horrordrama, das 1981 in der klaustrophoben Situation Berlins vor dem Mauerfall inszeniert wurde. Die Ehe von Geheimdienstler Mark und seiner Frau Anna ist am Ende. Anna trifft sich heimlich mit Heinrich.Als Mark Anna nachstellt, beginnt eine Serie von erschütternden Ereignissen. Schließlich kulminiert der Film im Showdown von Horrorkreaturen. Der Film kam, trotz hochkarätiger Besetzung, in Deutschland nie in die Kinos.

Metropol, Fr. um 23.30 Uhr, Mitternachtskino