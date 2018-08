Koeps Kino

In the Middle of the River

Die deutsche Produktion für „Das kleine Fernsehspiel“ kommt daher wie ein Off-Hollywood-Film. Drogen und Gewalt bestimmen die Welt von Kriegsveteran Gabriel und seiner Familie im Indianerreservat. Nach seiner Rückkehr aus Afghanistan leidet er unter posttraumatischem Stresssyndrom, neigt zu Aggression und schluckt jede Menge Pillen. Er will den ominösen Tod seiner Schwester aufklären, der offenbar mit Drogengeschäften und korrupten Polizisten zu tun hat.

Das Sozialdrama von Damian John Harper greift wie in „Wind River“ die prekäre Situation der Uramerikaner in den USA auf, im Teufelskreislauf von Drogen und Gewalt scheinen nur die Frauen ein Lichtblick zu sein.

Metropol, NRW-Premiere am Mi. um 19 Uhr mit Regisseur Damian John Harper und Produzent Jonas Weydemann (engl. OmU)

Aus nächster Distanz

Die Situation ist verfahren, aber nicht ganz hoffnungslos. Der israelische Regisseur Eran Riklis hat es mit Filmen wie „Die syrische Braut“ und „Lemon Tree“ verstanden, im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern auf der Ebene der kleinen Leute Verständigung zu zeigen. Diesmal spielt sein kammerspielartiges Drama nicht im Nahen Osten, sondern in Hamburg. Dorthin hat der israelische Geheimdienst die Informantin Mona aus dem Libanon in ein sicheres Versteck gebracht. Nach einer Gesichtsoperation soll sie hier bald ein neues Leben anfangen können, als Aufpasserin hat sie die Mossad-Agentin Naomi an die Seite gestellt bekommen. Was zunächst wie ein einfacher Job aussieht, gestaltet sich bald als brandgefährlich: Mona will sich nicht an die strengen Sicherheitsregeln halten und die Hisbollah ist der „Verräterin“ mit deutschen Kontaktleuten auf der Spur. Während Riklis filmische Konfliktmodelle in seinem Heimatland glaubwürdig funktionieren, wirkt sein Ausflug ins Agentenmilieu bisweilen etwas konstruiert.

Metropol, Do. 16.30 Uhr, Fr. - Mi. 19 Uhr

Deine Juliet

Eine geplatzte Verlobung und zwei Todesfälle. Hinter dem etwas nichtssagenden Titel verbirgt sich eine bittersüße Romanze vor dem Hintergrund der von den Deutschen besetzten englischen Kanalinsel Guernsey. 1946 erhält die junge, erfolgreiche Londoner Schriftstellerin Juliet Post von einem Mitglied des „Clubs für Literatur- und Kartoffelschalenauflauf“, Sie stößt damit auf die kuriose Geschichte eines Lesekreises, der sich im Krieg mit der Nazi-Besatzung herumschlagen musste und so zu seinem kuriosen Namen kam. Obwohl mit einem US-Offizier verlobt, verliebt sie sich in den gefühlvollen Schweinefarmer Dawsey.