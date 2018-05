Koeps Kino

Stanley Kubrick-Filmreihe im Atelier

Zum 60. Geburtstag schenkt sich das Atelier-Theater eine Filmreihe mit Meisterwerken des britischen Regisseurs Stanley Kubrick. Alle Filme werden im englischen Original mit Untertitel gezeigt. Los geht es am Donnerstag um 19 Uhr mit „Eyes Wide Shut“, danach läuft das Vietnam-Drama „Full Metal Jacket“ (22 Uhr), am Freitag dann die beiden Horror-Klassiker „A Clockwork Orange“ (19 Uhr) und die King-Verfilmung „The Shining“. Am Samstag das opulente Historiendrama „Barry Lyndon“ (15.15 Uhr) und schließlich das Sandalen-Epos „Spartacus“ (Montag, 19 Uhr), das einst zu den großen Publikumserfolgen im Atelier zählte.

In den Gängen

Außenseiter-Romanze mit Gabelstapler. Für sein Kleine-Leute-Melodram hat sich Thomas Stuber den Mikrokosmos eines Großmarktes in der ostdeutschen Provinz ausgesucht. Hier trifft der schweigsame Christian (Shootingstar Franz Rogowski) zunächst auf den älteren Kollegen Bruno, der ihn als Mentor von der Getränkeabteilung in die Welt der „Gänge“ einführt und ihn in die Kunst des Gabelstaplerfahrens einweist. Dort lernt Christian auch die Kollegin Marion (Sandra Hüller aus „Toni Erdmann“) kennen, es beginnt eine schüchterne Annäherung, die bald auf Probleme stößt: Marion ist verheiratet und Bruno begeht Selbstmord. Regisseur und Drehbuchautor Stuber setzt in dieser anrührenden Liebesgeschichte auf die atmosphärisch-dichte Poesie einer gänzlich unromantischen Umgebung und entlockt ihr mit feinfühliger Inszenierung ein stimmiges Drama.

Cinema, tgl. 16.30, 19 und 21.30 Uhr (Mo. 17.30 u. 22 Uhr)

Zwei im falschen Film

Nach acht Jahren „glücklicher“ Beziehung erwarten vor allem die Freunde eine angemessene romantische Feier von Hans und seiner Freundin, die sich Heinz nennt. Doch genau dabei müssen die beiden feststellen, dass ihrer Liebe in der Alltagsroutine die Romantik abhanden gekommen ist. Laura Lackmann bleibt beim Thema des „falschen Films“: Das Leben ist eben nicht wie im Kino, und die Liebe der Freunde ist eben auch nicht halb so glücklich, wie diese stets behaupten. So ist die Anti-Liebesgeschichte über die Turbulenzen, die sich aus der Diskrepanz zwischen Glücksanspruch und profaner Lebenswirklichkeit entwickeln: Er ist nie gerade so wie sie es jetzt gern hätte - und umgekehrt.

Bambi, NRW-Premiere am Di. um 20 Uhr