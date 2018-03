Koeps Kino

The Florida Project

Im grell pinken Ambiente eines Motels im Sonnenstaat Florida inszenierte Sean Baker seinen Gegenentwurf zum American Dream. Unweit vom Disney-Park in Orlando, wo sich die Mittelklasse-Familien amüsieren, hat das Ferienparadies schon bessere Zeiten gesehen: Die Farbe blättert und offenbart Schäbigkeit. Das „Florida Project“ ist eben auch kein hoffnungsvoller Lebensentwurf, sondern eine heruntergekommene Wohnanlage, wo Sozialhilfeempfänger gestrandet sind. Doch das ficht die kleine Moonee nicht an, sie wohnt mit ihrer alleinerziehenden Mutter und ist oft sich selbst überlassen. Während ihre Mutter mit Prostitution, Alkohol und krummen Dingern immer mehr in die Misere steuert, hält Hausmeister Bobby (Willem Dafoe) irgendwie schützend die Hand über das schwierige Klientel des „Projects“.

Ohne moralischen Fingerzeig erzählt der Film von Menschen, die keine Chance haben und sich doch die Lebensfreude nicht versagen lassen.

Cinema, Vorpremiere am Mo. um 19 Uhr (engl. OmU)

Lucky

Der Film ist schon als Vermächtnis angelegt und so spielt der greise Harry Dean Stanton sich selbst, oder genauer: die Rollen, auf die er abonniert war, zähe Eigenbrötler. Mit seinem Tod im September 2017 hat der Schauspieler dem Projekt von John Carroll Lynch quasi die cineastische Absolution erteilt. Lucky lebt allein, etwas abgelegen in einem Wüstenkaff. Morgens macht er Gymnastik, dann schaut er mürrisch Quizshows und schließlich geht er in seine Stammbar, wo er eine Bloody Mary trinkt. Doch ein Schwächeanfall unterbricht die ewige Routine, der Arzt meint nur: „Du wirst alt.“ Doch Lucky beginnt sich Gedanken zu machen über den Sinn des Lebens.

Bambi, tgl. 17 u. 19 Uhr (Di. um 19 Uhr im engl. OmU)

Furusato – Wunde Heimat

Sieben Jahre nach dem Super-GAU von Fukushima ist die Katastrophe noch lange nicht überstanden. Dennoch kehren die Bewohner in ihre verstrahlte Heimat zurück oder sind gleich dageblieben. Auch wenn die Stadt Minamisoma nichts Reizvolles an sich hatte, die Bewohner fühlen sich dem Ort verbunden: er ist eben „Furusato“, was im Japanischen soviel wie Heimat bedeutet. Der Dokumentarfilm von Thorsten Trimpop zeigt wie die Menschen versuchen, wieder so etwas wie Normalität herzustellen, obwohl die Strahlungswerte bedenklich sind. Aber, da man Radioaktivität nicht sehen oder spüren kann, wem kann man schon glauben? Von der Leugnung über den Selbstbetrug bis zum Trotz oder schierer Alternativlosigkeit reichen die Motive der Rückkehrer – für den westlichen Betrachter befremdlich.