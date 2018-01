Koeps Kino

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Eine Frau sieht Rot. Das ist zumindest die Farbe von den drei Plakatwänden, die Mildred Hayes an der Eingangsstraße zu der Kleinstadt Ebbing hat aufstellen lassen - und die sind ein Dorn im Auge von Sheriff Willoughby. Denn die resolute Frau hat genug von der Männerwirtschaft in diesem Kaff: nicht nur, dass ihr Mann sie für eine halb so alte, geistig etwas schlichte Frau verlassen hat, nun ist ihre Tochter vergewaltigt und ermordet gefunden worden, und die Gesetzeshüter scheinen völlig untätig zu sein. Auf den riesigen Tafeln fragt Hayes nun, was Willoughby zu tun gedenkt. Alle Anfeindungen der Provinzgemeinde sind der renitenten Frau längst egal und dann kann sie auch handgreiflich werden. Doch dann nimmt die Rebellen-Geschichte eine unerwartet tragische und nicht unbedingt glaubwürdig versöhnliche Wende...

Nach dem schwarzhumorigen „Brügge sehen... und sterben?“ und „Psychos“ hat es den irischen Regisseur Martin McDonagh mit seiner skurrilen Geschichte in den Mittleren Westen verschlagen und er kann Frances McDormand in „Fargo“-Manier glänzend in Szene setzen.

Atelier, Vorpremiere am Mo., 20 Uhr

Die dunkelste Stunde

Parallelen zum Brexit wären rein zufällig. Dennoch besinnt sich das britische Kino derzeit auffällig oft auf das Jahr 1940, als es ganz allein gegen das Nazi-Imperium in Europa stand. Als England 1940 am Rande der Niederlage gegen Hitler-Deutschland stand, übernahm mit Winston Churchill ein entschlossener Hitler-Gegner das Amt des Premierministers. Er schlug alle Verhandlungsstrategien aus, zog die Truppen vom Kontinent zurück und versprach seinen Landsleuten den Sieg, allerdings nur um den Preis von „Blut, Schweiß und Tränen“. Nach einer sehr wechselvollen Karriere voller verheerender Irrtümer sollte der halsstarrige Regierungs-Chef diesmal Recht behalten. Ähnlich wie „The King´s Speech“ (über die Durchhalte-Rede von König George VI.) verbindet „Die dunkelste Stunde“ nun kurios-private Einblicke mit einer historischen Ansprache zur unterhaltsamen Geschichtsstunde nicht nur für Brexit-Patrioten. Gary Oldman geht förmlich auf in der Rolle des launischen Snobs, gewieften Taktikers und kaltschnäuzigen Hasardeurs, der seine liebenswürdige Seite nur der diplomatisch begabten Gattin (Kristin Scott Thomas) offenbart. Und dabei entwickelt der Film die Legende von der wahren Inspiration für seine berühmte „Wir werden uns nie ergeben“-Rede vom 14.6.1940.