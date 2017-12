Koeps Kino

redaktion.duesseldorf@wz.de

Das Leuchten der Erinnerung

Statt ihr Restleben in Arztpraxen zu verschwenden, beschließen Ella und John, noch einmal ihr altes Wohnmobil zu entmotten und auf eine Traumreise zu gehen. Von Boston führt der Weg die Ostküste hinab bis nach Key West in Florida.

Nicht nur die Ärzte sind entsetzt, auch die Kinder machen sich Sorgen um das nicht mehr allzu rüstige Paar: John leidet unter Alzheimer und Ella hat Krebs. Doch nach 50 Jahren Ehe sind die beiden ein eingespieltes Team und gegenseitig können sie ihre mentalen und körperlichen Gebrechen kompensieren...

Der erbaulich-unterhaltsame Senioren-Trip von Paolo Virzi besticht mit dem glänzend aufgelegten Hauptdarsteller-Duo Helen Mirren und Donald Sutherland.

Atelier, Vorpremiere am Montag um 19 Uhr im Atelier (engl. OmU)

Die Flügel des Menschen

Es ist das Pferd, das den Menschen in den weiten Steppen Kirgistans Flügel verleiht. Und die grenzenlose Freiheit der mythischen Vergangenheit seines Reitervolkes hat Centaur im Sinn. Mit seiner Familie lebt er ein unscheinbares Leben als Kinobesitzer auf dem Dorf. Doch nachts schleicht er sich auf die Gutshöfe der Großgrundbesitzer und stiehlt ihnen ihre kostbaren Statussymbole und schenkt ihnen die Freiheit der endlosen Weidegründe. Bald setzen die mächtigen Männer ein Kopfgeld aus und der Ganove Sadyr nimmt die Spur des mysteriösen Pferdediebs auf...

Das mehrfach ausgezeichnete moderne Märchen aus Kirgistan verbindet prächtige Landschaftsaufnahmen mit lebensweiser Tiefe und augenzwinkerndem Humor.

Metropol, tgl. 21 Uhr (außer So., am Mo. im kirgis. OmU)

Score - Eine Geschichte der Filmmusik

Was einem im Kino meist nicht bewusst wird: Die Macht derBilder beruht größtenteils auf Klängen. Was wären „James Bond“, „Star Wars“ oder „Spiel mir das Lied“ ohne die Erkennungsmelodie? Und dennoch spielt die Filmmusik meist nur eine untergeordnete Rolle in der Filmgeschichte. Die als Kickstarter-Projekt selbstfinanzierte Dokumentation von Matt Schrader lässt Star-Komponisten wie Hans Zimmer, John Williams und Danny Elfman zu Wort kommen und gibt einen tiefen Einblick in ihr Werken und Wirken, das sich in den letzten Jahren dramatisch verändert hat.

Cinema, Montag, 14.45 Uhr