Koeps Kino

Roadmovie mit Hausmädchen. Eigentlich ist Teresa sehr bodenständig, seit Jahrzehnten arbeitet sie im Haushalt einer Familie in Buenos Aires. Doch die Familie muss das Haus aufgeben und kündigt ihr. Für ihre neue Arbeitstelle in San Juan muss Teresa einen weiten Weg durch die Puna, eine Hochwüste in den Anden, auf sich nehmen. Auf dem Weg verliert sie eine Tasche mit all ihren Habseligkeiten. Gemeinsam mit dem fahrenden Händler El Gringo macht sie sich auf die Suche nach den verschwundenen Dingen. Dabei kommen sich die beiden gegensätzlichen „Bestager“ langsam näher... Argentinisch-chilenisches Roadmovie von Cecilia Atán und Valeria Pivato.

Eine Szene aus dem Film „120 beats per Minute“. Der Film kommt am 30. November in die deutschen Kinos.

Bambi, tgl. (außer Di.) um 19 Uhr, am Mo. im span. OmU

Mountain

Majestätische Gipfel und jähe Abgründe, zwischen Aufstieg und Absturz schillert die Faszination der Berge, die den Menschen magisch anziehen. Die Dokumentation der australischen Filmemacherin Jennifer Peedom spürt diesem Phänomen mit grandiosen Bildern von dramatischen Felsformationen und erhabenen Schneelandschaften zwischen Antarktis, Japan, Hawai und dem Himalaya nach. Doch neben dem Berg als Projektionsfläche menschlicher Ansprüche zwischen Höhenrausch und Todesangst behandelt der Film auch die Kehrseite der hochalpinen Freizeitparks wie Kommerzialisierung und Öko-Kill.

Cinema, tgl. 15 Uhr (Di. 16.15 Uhr), So um 21.30 Uhr im engl. OmU

Genauso anders wie ich

Zu viel des Guten. Bei so mancher „wahren Begebenheit“ erscheint die Glaubwürdigkeit arg strapaziert, so auch in Michael Carneys Verfilmung eines Bestsellers von Denver Moore. In einem Traum begegnet Deborah Hall (kaum wiederzuerkennen: Renée Zellweger) einem ihr unbekannten Schwarzen.

Kurz darauf beichtet ihr Mann Ron ihr eine Affäre. Um die Ehe zu kitten, bittet Deborah Ron, sie in eine Armenküche zu begleiten. Dort randaliert ein älterer Obdachloser, in dem sie den Mann aus dem Traum erkennt. Es beginnt eine kuriose Bekanntschaft zwischen dem schwarzen Habenichts, den alle Suicide nennen, dem erfolgreichen Kunsthändler Ron und der biederen Mittelklasse-Frau Debbie.

Als sie Suicide ein Obdach bieten, erfährt Debbie, dass sie an Krebs erkrankt ist. In Suicide, der eigentlich Denver heißt, findet Debbie einen geduldigen Gesprächspartner.

Bambi, tgl. 21.30 Uhr

Madame

Spätes Mädchen. Die Aschenputtel-Rolle ist ja eigentlich für junge Dinger vorbestimmt, aber in dieser französischen Boulevardkomödie hat Amanda Sthers die Vorzeichen einmal umgekehrt. Mit Rossy de Palma, deren Charakterkopf noch aus den frühen Almodovar-Filmen in Erinnerung geblieben ist, gelang eine originelle Besetzung für diesen Coup. In der Rolle des Dienstmädchens Maria muss sie kurzfristig als Gast in einer der auserlesenen Gesellschaftsabende ihrer Dienstherrin Anne einspringen. Zum Dinner hat sich nämlich überraschend der ungeratene Sohn selbst eingeladen und als 13. Gast bringt er die abergläubische Societydame in Verlegenheit.

Doch wie die Dinge so gehen, entwickelt sich die eher unbedarfte Maria zur Attraktion des Abends, insbesondere für den britischen Kunsthändler David, der in ihr eine hochrangige Adelige inkognito vermutet.

Amüsante High-Society-Komödie mit illustrer Besetzung (Toni Colette und Harvey Keitel).

Atelier, tgl. 15, 17 u. 19 Uhr (So. um 19 Uhr im frz. OmU)