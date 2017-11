Koeps Kino

Fikkefuchs

Dank Crowdfunding konnte der Schauspieler/Drehbuchautor/Regisseur Jan Henrik Stahlberg („Muxmäuschenstill“) einen Film realisieren, der als das kompromisslose Gegenstück zu „Simpel“ (s.u.) betrachtet werden kann: provokant, politisch völlig unkorrekt und umwerfend komisch. Rocky (Stahlberg) hat schon bessere Tage gesehen, zum Beispiel als „Stecher von Wuppertal“, doch der Erfolg seiner Aufreißer-Sprüche hat deutlich nachgelassen. Denn nicht nur an denen, auch an Rocky ist die Zeit nicht spurlos vorbeigegangen. Doch dann klingelt plötzlich sein Sohn Thorben (Franz Rogowski) an der Tür: der wegen Sexualdelikten in die Psychiatrie eingewiesene junge Mann ist flüchtig und hofft vom „Fikkefuchs“ nun einschlägige Erfolgsrezepte. Der Vater verfällt in Nostalgie, der Sohn in ein pathologisches Anmacher-Syndrom. Bitterböse Männer-Satire zum genüsslichen Fremdschämen.

Metropol, Premiere am 13.11. um 19 Uhr mit Jan Henrik Stahlberg und Franz Rogowski

Simpel

Die Story vom Road-Movie mit (pardon:) Idiot ist ja seit „Rainman“ nicht ganz neu und grade noch in „Good Time“ von Hollywood ganz neu aufbereitet worden. Doch da bleibt die deutsche Produktion ihrem Titel ganz treu und macht es sich einfach: die Inklusions-Geschichte vom ungleichen Brüderpaar auf dem Weg in die Freiheit ist so unglaubwürdig wie gefällig. Und David Kross hat sich für die Herausforderung des retardierten Barnabas – genannt Simpel – vor allem Leonardo di Caprios Darbietung in „Irgendwo in Iowa“ schlecht abgeguckt. Da macht es sich die Regie von Markus Goller zu „simpel“ mit einer holperigen Dramaturgie und logischen Brüchen. Die Brüder Ben und Barnabas hängen aneinander, auch wenn Barnabas den Verstand eines Dreijährigen hat und seine Beaufsichtigung alles andere als leicht ist, wenn man sich nicht ganz auf ihn konzentriert. Nach dem Tod steht die Einweisung in ein Heim an, doch das will Ben (Frederick Lau) auf jeden Fall verhindern. Zusammen flüchten sie in einem Polizeiauto und machen sich auf den Weg zu ihrem Vater, der schon vor vielen Jahren auf und davon ist und sich eine neue Familie aufgebaut und sich nie um Ben und Simpel gekümmert hat.

Bambi, Do. u. Fr. 16.30 u. 19 Uhr, Sa. - Mi. 19 u. 21.30 Uhr