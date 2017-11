Koeps Kino

The Secret Man

In der Ägide Trumps bekommt „Watergate“ wieder eine brisante Aktualität. Hinter dem Pseudonym „Deep Throat“ verbarg sich damals ein hochrangiger Whistleblower. Der stellvertretende FBI-Direktor Mark Felt konnte die Machenschaften von Präsident Nixon nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren und gab brisante Informationen an die Washington Post weiter. Schließlich musste der schwer kompromittierte Nixon 1974 wegen der Affäre zurücktreten. Nun hat der New York Times-Journalist Peter Landesman die „Watergate“-Geschichte, die bereits 1976 in „Die Unbestechlichen“ mit Dustin Hoffman und Robert Redford verfilmt wurde, aus der Perspektive von Felt als Polit-Thriller mit Liam Neeson in der Hauptrolle inszeniert. Dabei legt er mehr Wert auf akribische Detailtreue in den bürokratischen FBI-Gefilden als auf Action.

Cinema, tgl. 21.15 Uhr (am So. im engl. OmU)

Battle of the Sexes – Gegen jede Regel

Sportlich war es keine Sternstunde, aber es war quasi das Endspiel im „Kampf der Geschlechter“. 1973 versuchte der gewiefte Selbstvermarkter und Ex-Tennis-Champ Bobby Riggs seine sinkende Popularität mit einer provokanten Strategie aufzupeppen: Er behauptete, jeder männliche Tennis-Profi könne es leicht mit der Weltranglistenersten der Frauen aufnehmen. Nachdem er bereits eine Erste besiegt hatte, traf er mit Billy Jean King auf eine Gegnerin, für die das Match auch eine politische Herausforderung war. Sie wollte dem großmäuligen Chauvi selbiges stopfen. Der „Triumph“ gelang in drei klaren Sätzen (freilich war Riggs mit 55 fast doppelt so alt und es gibt Hinweise auf Wettbetrug) und gilt als eine der Meilensteine des Feminismus. Mit Emma Stone und Steve Carell in den Hauptrollen und mit dem bewährten „Little Miss Sunshine“-Charme haben Jonathan Dayton und Valerie Faris die Geschichte des Matches als Tragikomödie mit Feelgood-Effekt inszeniert.

Atelier, Vorpremiere am Mo. um 20 Uhr

Suburbicon

Der eitle Schein des Vorstadt-Idylls trügt – natürlich. In die selbstzufriedene Wohlstandswelt der Mittelklassenfamilie Lodge bricht mit einem Überfall das Böse ein. Der kleine Nicky verliert dabei seine Mutter Nancy, und Biedermann Gardner Lodge (Matt Damon) sieht Rot. Von Rachsucht besessen, erklärt er dem Verbrechen den Krieg. Neben der sonderbaren Verwandlung seines Vaters muss Nicky nun auch erkennen, dass Gardner und Margaret, die Zwillingsschwester seiner Frau (Julianne Moore in einer Doppelrolle), irgendetwas mit dem Einbruch zu tun haben. Als auch noch ein Mafioso in der Nachbarschaft auftaucht scheint das Paradies endgültig verloren ... da zieht auch noch eine schwarze Familie im Viertel ein. George Clooney verwandelt das ehemalige Projekt der Coen-Brüder zu einer turbulenten Satire auf die heile Welt von Suburbia.