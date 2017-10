Koeps Kino

Maudie

Sie hat sich die Welt schön gemalt. Basierend auf der Geschichte der kanadischen Volksmalerin Maude Lewis (1903 - 1970) erzählt das irisch-kanadische Drama von einer Frau, die trotz aller Widrigkeiten ihres Lebens die Kunst zur Überwindung ihrer Grenzen nutzen konnte. Körperlich durch eine Gelenkerkrankung in der Kindheit stark beeinträchtigt, wird Maud (Sally Hawkins) als junge Frau von den Eltern als Haushälterin an den eigenbrötlerischen Fischhändler Everett Lewis (Ethan Hawke) „abgegeben“. Beengt in dem winzigen Haus, entdeckt Maud die Welt der Farben für sich und bemalt die unterschiedlichsten Materialien mit ihren leuchtenden, kleinformatigen Blumenbildern. Trotz der anfänglichen Grobheit Everetts wächst die Beziehung der beiden Außenseiter zu einer tiefen Verbindung, der auch die wachsende Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit für Maudies Bilder nicht im Wege steht.

Atelier, Vorpremiere am Mo. um 20 Uhr

Borg/McEnroe

Sie waren Feuer & Eis auf dem Centre Court. Das Duell um den Cup von Wimbledon gehört zu den legendären Momenten der Sportgeschichte. 1980 traf der disziplinierte WeltranglistenErste und routinierte Grundlinienspieler Björn Borg auf seinen amerikanischen Herausforderer, den Angriffsspieler John McEnroe, einen Hitzkopf, der für seine rüden Ausfälle auf dem Platz und in der Öffentlichkeit bekannt war. Während Borg den Cup zum 5. Mal in Folge holen soll und nach einer langen Karriere ausgebrannt wirkt, brennt der Heißsporn auf darauf, den kühlen Skandinavier zu besiegen. Das Sportdrama von Janus Metz Pedersen nutzt die charakterlichen Gegensätze geschickt zum Spannungsaufbau auch jenseits des Courts. Ein Tennis-Thriller dank der darstellerischen Leistung von Shia LaBeouf und Sverrir Gudnason auch für Nicht-Sportler durchaus genießbar.

Metropol, tgl. 16.45 Uhr und 19 Uhr (am Mo. um 16.45 Uhr im engl. OmU)

Clash

Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Mit diesem simplen Slogan nehmen die Radikalen ein ganzes Volk als Geisel ihrer Ideologien. Der ägyptische Regisseur Mohamed Diab inszeniert das politische Drama seiner Heimat als hochbrisantes Kammerspiel. 2013 ist der islamische Frühling wieder in sich zusammengebrochen, in Kairo putscht die Armee gegen die Muslimbrüder und Präsident Mursi. Es kommt zu gewalttätigen Demonstrationen beider Seiten und die Polizei verhaftet aus beiden Lagern. Die Gefangenen werden in einem Laster durch Kairo gefahren. Währenddessen wiederholt sich im Mikrokosmos des Transports die Eskalation des Konflikts.