Koeps Kino

Rollentausch. Mado möchte einfach noch nicht erwachsen sein, das findet ihre Tochter Avril freilich etwas nervig, denn sie ist schon längst erwachsen. So lebt sie mit ihrer flippigen Mutter und ihrem Freund unter einem Dach und versucht Verantwortung zu leben. Als Avril schwanger wird, gerät die Beziehung in die Schräglage, schließlich ist Mado der Gedanke an Großmutterschaft noch lästiger als Verantwortung. Doch dann gerät die turbulente Welt von Mutter und Tochter endgültig aus den Fugen: Mado wird auch noch schwanger von ihrem Ex. Filmemacherin Noémie Saglio präsentiert Juliette Binoche in einer turbulenten Familienkomödie, die Klamauk über feinsinnigeren Humor stellt und letztlich so absehbar wie oberflächlich bleibt.

Der Film stellt das wenig bekannte Kapitel der Kosaken in Wehrmachtsuniform den heutigen nationalistischen Verwerfungen in der Ukraine gegenüber. Hollywood-Haudegen Jürgen Prochnow zeigt sich von einer gefühlvollen Seite.

Bittere Kriegsromanze. Der Tod seiner Frau scheint den Greis nicht sehr zu bekümmern, kurzerhand packt er den Koffer und steigt in den Zug nach Kiew. Im letzten Moment springt die besorgte Enkelin Adele auf den Zug und begleitet den 92-jährigen auf die Reise ins Ungewisse. Die Bürgerkriegsunruhen der Majdan-Proteste überschatten bereits die heikle Mission: Leander ist auf der Suche nach seiner Jugendliebe, die er als Wehrmachtsoffizier einer Kosaken-Einheit im Zweiten Weltkrieg kennengelernt hatte. Während nach und nach auch dunkle Details dieser Verbindung bekannt werden, verliebt sich Adele in den jungen Ukrainer Lew.

Eva Arctander (Mathilde Thomine Storm) genießt die Ruhe am Wasser in einer Szene des Films „Das Löwenmädchen“.

Porto

Permanent vacation in Portugal. Fast vier Jahrzehnte nach seinem legendären New-York-Porträt „Permanent Vacation“ produzierte Indie-Legende Jim Jarmusch eine Art europäische Fortsetzung. Wie einst Allie in Manhattan treibt sich der Amerikaner Jake ziellos in der portugiesischen Hafenstadt herum.

Als er die schöne Mati, eine französische Archäologie-Studentin, trifft, glaubt er eine Seelenverwandte getroffen zu haben. Sie verbringen eine leidenschaftliche Nacht miteinander. Doch der romantischen Verbindung stehen einige weltliche Realitäten entgegen.

Der Titel trügt, dem aus Brasilien stammenden Regisseur Gabe Klinger geht es weniger um ein Stadtporträt als um die Seelenlandschaft seiner beiden Protagonisten. In seinem letzten Film kann der tragisch verunglückte Anton Yelchin nicht recht überzeugen.

Das Löwenmädchen

Haarige Schönheit. Die Zeichen der Geburt sind düster, die Mutter stirbt, noch ehe sie das Kind sehen kann, das am ganzen Körper mit einem Fell bedeckt ist. Im Jahr 1912 hält man diesen Gendefekt namens Hypertrichosis lanuginosa für ein böses Omen. Um die Tochter Eva vor Gespött und abergläubischen Ängsten zu schützen, versteckt der Bahnhofsvorsteher eines kleinen norwegischen Städtchens das Kind. In Einsamkeit wächst das Mädchen auf, entdeckt ihr Talent für Zahlen und schließlich bei einer Wander-Freakshow, dass sie nicht allein ist. Sie schließt sich dem Monstrositäten-Kabinett aus Zwergen, Riesen, Siamesischen Zwillingen an und bereist Europa. Schließlich kann sie ihren Traum erfüllen und wird Mathematik-Professorin an der Pariser Sorbonne.

Verfilmung des gleichnamigen Romans von Erik Fosnes Hansen. Unter der Regie von Vibeke Idsøe wirkt der Appell an Toleranz jedoch gefällig.

Radiance

Sie schreibt Hörfassungen von Filmen für Blinde, er ist Fotograf, der sein Augenlicht verliert. Als sich Misako Ozaki und Masaya Nakamori begegnen, treffen Gegensätze auf einander. Er brüskiert sie mit seiner schroffen Offenheit, sie provoziert den verbitterten Augenmenschen mit ihrer Subjektivität. Doch die Begegnung lässt beide nicht kalt, mit dem anderen versuchen sie ihre persönlichen Probleme zu überwinden... Tragisches Liebesdrama von Naomi Kawase („Kirschblüten und rote Bohnen“).

