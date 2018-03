Gestern hieß es wieder „Kochen, Klönen, Charity“ zugunsten der Aidshilfe. Zum 5. Geburtstag der Veranstaltung trafen sich im Hause von Frank Petzchen einige der besten Köche Düsseldorfs, um für den guten Zweck aufzutischen. Insgesamt 5867 Euro kamen im Laufe des geselligen Tages zusammen. Der komplette Erlös geht an Projekte der Aidshilfe Düsseldorf.

Mit dabei: Holger Berens (Berens am Kai), Patrick Le Guern (Patricks Seafood No.1 – die Austern-Bar), das Team von Heinz-Richard Heinemann und seinem Küchenchef Rolf Küsters (Konditorei und Restaurant Heinemann) sowie Eric Fehling (Pahlke Feine Fischkost) und Tim Tegtmeier (Pure Pastry). Die kulinarischen Genüsse und das Gefühl, beim Schlemmen noch Gutes zu tun, sorgten für eine ausgelassene Stimmung. Hier ein kleiner Auszug aus der Speisekarte: Austern, Hummersuppe, geeiste Gintomate, Ochsenschwanzragout und Tarte au Citron. Auch das Rahmenprogramm mit Entertainerin Käthe Köstlich, dem Sänger Max Weyers sowie als „Ausfeger“ eine Delegation der KG Regenbogen sorgte für einen spaßigen Sonntagmittag. Bürgermeister Wolfgang Scheffler (Grüne) begrüßte die Gäste.

Diese zahlten jeweils 59 Euro für ihre Teilnahme an der Küchenparty. Frank Petzchen und Markus Hungerkamp vom Kochstudio Petzchen spendeten die Einnahmen ohne Abzug an Heartbreaker und rundeten die Summe auf 5000 Euro auf. Nach einer kleinen Versteigerung und weiteren Spenden stand zum Abschluss der Veranstaltung unterm Strich die Spendensumme in Höhe von 5867 Euro.