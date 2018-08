Verkehrssicherheit ist gefährdet, Stadt muss sechs Bäume zurückschneiden. Silberlinden sollen für Ersatz sorgen.

Die Rosskastanien auf der Ostseite der Königsallee, die auf der Geschäftsseite und auch zwischen dem Fuß- und Radweg und der Fahrbahn stehen, weisen eine deutlich eingeschränkte Vitalität auf. Sechs Exemplare sind so stark beeinträchtigt, dass das Gartenamt am Montag, 6. August, die Kronen der Bäume stark zurückschneiden muss. Nur so kann die Verkehrssicherheit aufrechterhalten werden.

Ein externer Baumsachverständiger kontrolliert und beurteilt die Bäume entlang der Königsallee im Auftrag des Gartenamtes regelmäßig. In erster Linie leiden die Kastanien an diesem Standort unter einer starken Salzbelastung in Verbindung mit einer Wasser- und Phosphatunterversorgung.

Im Laufe des Sommers hat sich der Zustand von vielen Kastanien verschlechtert: Von den 87 Exemplaren entwickelten sich lediglich neun Bäume positiv, während sich bei 33 der Zustand verschlechtert hat. Es ist davon auszugehen, dass die sechs Bäume soweit abgestorben sind, dass sie im Winter gefällt werden müssen.

Als Ersatz für die Rosskastanien werden Silberlinden (Tilia tomentosa „Szeleste“), wie sie bereits auf Höhe des Corneliusplatzes stehen, verwendet. Linden waren ursprünglich auch von Gartenarchitekt Maximilian Friedrich Weyhe auf der Königsallee vorgesehen. Es handelt sich hierbei um ausgesprochen „klassische“, gut geeignete Bäume mit Alleecharakter für Straßen und Plätze. Die „Szeleste“ ist als Zukunftsbaum in Düsseldorf gelistet, wird etwa 20 bis 25 Meter hoch, ist stadtklimafest und verträgt im Vergleich zu anderen Lindenarten längere Bodentrockenzeiten. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch diese Linde kein störender klebriger Honigtau hervorgerufen wird.

Um ein genetisch einheitliches Pflanzenmaterial für Ersatzpflanzungen verwenden zu können, wurde ein Vorrat an kräftigen, gut entwickelten Linden aus gleicher Herkunft in der städtischen Baumschule vom Gartenamt sichergestellt. Der Stammumfang für die Ersatzpflanzungen ist zwischen 30 und 35 Zentimeter.

Die Bäume auf der Geschäftsseite können nach positiv abgeschlossenem Umlaufverfahren über verschiedene Versorgungsträger, wie zum Beispiel Telekom und Stadtentwässerungsbetrieb, in der nächstmöglichen Pflanzperiode im Herbst/Winter ersetzt werden. Ersatzpflanzungen zwischen dem Fuß- und Radweg und der Fahrbahn sind nur langfristig möglich, da durch den Konkurrenzdruck der stark ausladenden Platanen, die entlang des Grabens stehen, keine ausreichenden Entwicklungsmöglichkeiten für die Linden bestehen.