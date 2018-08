Düsseldorf. Ein Knochenfund am Rheinufer in Oberkassel hat am Sonntagabend für einen Polizeieinsatz gesorgt. Noch sei nicht geklärt, ob es sich bei dem Fund um menschliche Knochen handeln könnte.

Die Knochen würden am Montag in der Gerichtsmedizin untersucht, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Beamten wurden gegen 19.30 Uhr an den Rhein am Kaiser-Wilhelm-Ring gerufen. red