Düsseldorf-Hassels. In der Nacht zu Donnerstag brannte ein Kleintransporter in Hassels. Die Feuerwehr wurde um 1:46 Uhr an die Einsatzstelle an der Hasselsstraße alarmiert. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, brannte der Motorraum des Ford Transit bereits lichterloh als die Beamten eintrafen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und den Transporter löschen.

Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und hat die Ermittlungen übernommen. red