Kleingartenverein holt GoldmedailleZigarrenhändler ausgezeichnet

Der Kleingartenverein „Am Balderberg“ ist einer der Gewinner des achten, vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW durchgeführten Kleingartenwettbewerbs und wird mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Der Verein aus Gerresheim nimmt daher am 24. Bundeswettbewerb für Kleingartenanlagen teil, der im Sommer 2018 stattfinden wird. Umweltministerin Christina Schulze Föcking übergab die Auszeichnung. Mit ihrer hohen Einsatzbereitschaft und ansteckenden Begeisterung haben die Mitglieder des Kleingartenvereins bei der Besichtigung der Anlage durch die Bewertungskommission für bleibende Eindrücke gesorgt. Laut Kommissionmitgliedern stehen im Siegerverein die Gärten mit hoher Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität im Mittelpunkt.

Sein Zigarrengeschäft „La Casa del Habano“ ist über Düsseldorfs Stadtgrenzen hinaus für sein hochwertiges Sortiment an kubanischen Zigarren (mehr als 500 Sorten, alle bei 18 Grad und 72 Prozent Luftfeuchtigkeit gelagert) bekannt. Internationale Kunden, darunter Stars wie Ralph Moeller, gehen hier ein und aus. Jetzt erhielt Muhammet Genc (44) die begehrte Auszeichnung „Habanos Specialist des Jahres 2017“ – überreicht von 5th Avenue-Geschäftsführer Heinrich Villiger. Genc führt das Geschäft nahe der Kö (Grünstraße) mit seiner Frau Gabi, die auch den erfolgreichen Online-Shop konzipiert hat. Die Auszeichnung „Habanos Specialist des Jahres“ wird seit 2006 vergeben. Sie garantiert dem Gewinner neben einem bundesweit besonders guten Ruf auch die Teilnahme am „Festival del Habano“ in Havanna.