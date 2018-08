Eigentlich ist Anna Löbbecke aus Gladbeck Schalke-Fan durch und durch. Doch irgendwie führte sie ihr Weg nach Düsseldorf und sie übernahm die Leitung der Offenen Ganztagsschule Niederkasseler Straße. Und irgendwann unterlag sie dann auch der rot-weißen Überzeugungskraft. Zumindest teilweise, die Schüler brachten ihr zwar Fortuna-Gesänge bei, dennoch wurde weiterhin über die Klasse der beiden Fußball-Teams gestritten.

Bei der Saisoneröffnung am Samstag am Flinger Broich lernt Anna Löbbecke nun mit ihren Kindern das Herz der Fortuna kennen, das Paul-Janes-Stadion. Beim Testspiel um 14.30 Uhr gegen den AC Florenz laufen 22 Kinder der Schule mit den Spielern auf. „Unser Ferienmotto lautete ,Fit in den Frühling’“, sagt Anna Löbbecke. Die guten Vorsätze hatten bis in den Frühsommer Bestand und nachdem Zirkeltraining, Olympische Spiele im Grundschul-Format und Yoga absolviert worden waren, wollten die Fortuna-Fans auch ihren Fußballhelden so nah wie möglich kommen. Im Mai empfing der Fanbeauftragte Kevin Hallebach 75 Kinder der Schule samt Betreuerinnen und Betreuern in der Arena. Fehlte nur noch die persönliche Begegnung mit ihren Helden. „Wir arbeiten daran“, versprach Kevin Hallebach und hielt Wort. Per Mail kam die Einladung zum Spiel und das Angebot, nicht nur das eigene Trikot, sondern auch ein Elternteil mitzubringen. „Es soll sogar Väter und Mütter geben, die ihren Sommerurlaub verschoben haben“, meint Awo-Sprecherin Sina Betz augenzwinkernd.