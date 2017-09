Wersten. Die Evangelische Kirchengemeinde in Wersten lädt am kommenden Sonntag, 24. September, in die Stephanuskirche, Wiesdorfer Straße 21, ein: Um 17 Uhr findet dort ein Konzert mit Werken für Quartett mit Querflöte statt. Auf dem Programm stehen das Quartett in F-Dur von Karl Friedrich Abel sowie das Quartett in D-Dur KV 285 und die Serenade B-Dur KV 439b von Wolfgang Amadeus Mozart. Der Flötensolist Ikutaro Igarashi kommt für dieses Programm mit seinem bewährten Ensemble nach Düsseldorf. Das Programm dauert ca. 60 Minuten, nach dem Konzert können die Besucher über das Gehörte sowie über den Ausgang der Wahl bei einem Glas Wein ins Gespräch kommen.

Oberbilk. Auch in diesem Monat kommt der Stammtisch des Oberbilker Bürgervereins wieder zusammen: Im Uerige am Oberbilker Markt (Bogenstraße 22) treffen sich morgen, 21. September, ab 19.30 Uhr wieder alle, die am Geschehen in Oberbilk interessiert sind, zum Austausch von Informationen und zu zwangloser Diskussion. Ein Thema werden sicherlich wieder die Planungen der Bahn zum RRX (Rhein-Ruhr-Express) sein, die das Bild Oberbilks deutlich verändern werden.