Die siebenfache Mutter ist wieder hochschwanger. Sie hatte ein Geständnis abgelegt.

Düsseldorf. Siebenfache Mutter ist eine 42-Jährige bereits. Ihr nächstes Kind ist unterwegs und wird im Oktober auf die Welt kommen. Fast wäre das im Gefängnis passiert. Denn die Frau stand am Dienstag erneut vor Gericht, weil sie Mitglied einer osteuropäischen Klau-Bande ist. In 14 Fällen soll sie zusammen mit weiteren Komplizen Reisende bestohlen haben, in einigen Fällen blieb es beim Versuch. Obwohl die Angeklagte bereits einschlägig vorbestraft ist, kam sie noch einmal mit Bewährung davon.

Zwischen Juni und Dezember vergangenen Jahres soll die Bande am Flughafen-Bahnhof und am Hauptbahnhof zugeschlagen haben. Immer mit dem gleichen Trick. Während Reisende gerade in den Zug einstiegen und es zu einem Gedränge kam, versuchte die Angeklagte, den Opfern die Geldbörsen aus der Tasche zu stehlen. Komplizen deckten ihre Hände dabei mit Jacken ab. Allerdings erbeutete die 42-Jährige in den angezeigten Fällen jeweils nur kleine Geldbeträge.

Das war ein Grund, warum die Frau trotz der Vorbelastungen noch einmal mit einer Strafe von zwei Jahren Haft auf Bewährung davon kam. Zuvor hatte sie ein volles Geständnis abgelegt. Außerdem versprach die Angeklagte vor dem Urteil, dass sie sich jetzt eine Arbeit suchen wolle.