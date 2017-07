Von Düsseldorf nach Lüttich führt die erste "echte" Etappe der Tour de France. WZ-Reporter Tobias Kemberg ist live dabei und liefert Eindrücke und Infos im Live-Twitter.

Düsseldorf/Lüttich. Nach dem Zeitfahren vom Samstag führt die erste "echte" Etappe der Tour de France von Düsseldorf nach Lüttich in Belgien. Unser Reporter Tobias Kemberg ist die ganze Zeit live dabei - im Begleitwagen. Hier gibt es seine Infos und Eindrücke im Live-Twitter.

Der deutsche Sprintstar Marcel Kittel hat die zweite Etappe der 104. Tour de France gewonnen. Der 29-Jährige holte sich nach 203,5 Kilometern von Düsseldorf nach Lüttich am Sonntag den Sieg im Massensprint vor dem Franzosen Arnaud Demare und seinem 34 Jahre alten Landsmann André Greipel. Für Kittel war es der zehnte Tour-Etappensieg. Vor dem Grenzübertritt nach Belgien hatten mehr als eine Million Radsport-Fans in Deutschland trotz Dauerregen den Radprofis einen begeisternden Empfang bereitet. Nach dem Auftaktzeitfahren am Samstag in Düsseldorf führte die Tour-Strecke noch einmal 144 Kilometer durch Deutschland. (dpa)