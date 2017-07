Die Bundestagskandidaten von CDU und SPD haben ihren Urlaub schon hinter sich. Ex-OB Elbers wird immer schlanker.

Düsseldorf. Für die Bundespolitiker in Düsseldorf (und solche, die es werden wollen) sind Kirmes und Schützenfest die ganze Woche über Pflichtprogramm. „Allerdings eine schöne Pflicht, eine Oase in Wahlkampfzeiten“, sagt CDU-Chef und Bundestagsabgeordneter Thomas Jarzombek, der angesichts der Bundestagswahl am 24. September seinen Sommerurlaub bereits im Juni absolviert hat, und natürlich genau wie seine Parteifreundin Sylvia Pantel, die im Stadtsüden kandidiert, beim Gästeschießen auf dem Festplatz präsent war.

Ehrenamtler Karen-Jungen gönnt sich fünf Wochen Urlaub

Jarzombeks SPD-Gegenspieler Philipp Tacer überraschte viele damit, dass er bald selber Schütze wird: „Ich habe dem Derendorfer Schützenchef Heinz-Willi Lang gerade versprochen, bei ihm einzutreten.“ „Ne, du? Das glaub ich jetzt nicht“, flachste sein Parteichef Andreas Rimkus, „aber besser spät als nie.“ Rimkus kandidiert wieder im Süden für den Bundestag und ist diese Woche so ziemlich jeden Tag in seiner blau-weißen Schützenuniform auf der Rheinkirmes. Den Urlaub hat Rimkus dieses Jahr vor Schützenfest und Wahlkampf platziert – mit seiner Frau Ute ging es Anfang Juli nach Kreta anlässlich ihrer Silberhochzeit.

Apropos Urlaub: Grünen-Bürgermeister Günter Karen-Jungen kassierte einige neidische Seufzer, als er von seinem ab August anstehenden fünfeinhalb Wochen-Urlaub auf Korsika und Mallorca erzählte. „Ich bin 72 Jahre alt und ehrenamtlich im Rathaus tätig – das vergessen viele gerne“, sagte er zu seiner Rechtfertigung.

Ganz entspannt verfolgte Ex-Oberbürgermeister Dirk Elbers das Treiben beim Gäste- und Presseschießen. Er nimmt, so scheint es jedenfalls, immer weiter ab: „Es nervt ein bisschen, permanent darauf angesprochen zu werden, wie schlank ich doch geworden sei“, sagt er. Die Kommunalpolitik verfolge er schon noch, allerdings aus der Distanz – ab und an jedoch ärgere er sich über das, was er lese.