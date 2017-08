Düsseldorf-Wersten. In der Nacht zu Dienstag, gegen 2.40 Uhr, fiel den zivilen Fahndern der Polizei ein Mann im Bereich der Werstener Friedhofstraße auf, der sein Umfeld beobachtete. Nach Angaben der Polizei stellte sich bei der folgenden Observation heraus, dass er in Kontakt zu zwei weiteren Männern stand, die sich gegenüber an einem Kiosk aufhielten.



Als die Beamten mitbekamen, dass die beiden sich an der Tür und den Fenstern des Büdchens zu schaffen machten, forderten sie Verstärkung an und nahmen die Männer fest.

Hinter Mülltonnen fanden die Fahnder verstecktes Werkzeug und an dem Kiosk befanden sich mehrere frische Hebelspuren. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Osteuropäer im Alter von 26, 26 und 28 Jahren. Die wohnungslosen Männer werden dem Haftrichter im Rahmen des beschleunigten Verfahrens vorgeführt. red