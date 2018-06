Vorhang, öffne dich: Ab Sonntag spielen sieben Ensembles beim Sommertheater im Südpark für kleine Zuschauer.

Am Anfang war es ein Geheimtipp, jetzt ist es über die Stadtgrenzen hinaus bekannt: Das Sommertheater im Südpark. Sieben Stücke an sieben aufeinanderfolgenden Wochenenden. Das alles unter freiem Himmel und kostenfrei. Immer um 15 Uhr öffnet sich für eine Stunde jeden Sonntag der rote Vorhang. Dann wird zwischen zwei Obstbäumen gespielt und das Publikum sitzt entspannt dazu mit Kissen auf der Wiese. „Zu den Stücken kommen mittlerweile jeweils rund 200 Leute. Der lauschig charmante Charakter ist aber geblieben“, sagt Christoph Honig, Geschäftsführer von Akki (Aktion & Kultur mit Kindern). Seit 2006 organisiert der Verein die Veranstaltung, die von der Stadt gefördert wird. Und auch in diesem Jahr haben Honig und sein Team sieben besondere Ensembles gefunden, die nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Belgien und Italien kommen. Die Stücke im Überblick:

Har, har, har: An diesem Sonntag geht es los mit der „Pirateninsel“ von der Theaterkiste, Bergen. Das Schiffsmädchen Fischstäbchen ist auf der Suche nach dem schönen Piratenleben. Kapitän Stinkesocke hingegen sehnt sich nach wilden Abenteuern. Mit Besen, Leiter und Schrubber bewaffnet schlagen die beiden sich wacker durch alle Misslichkeiten.

Auf der Suche nach seinem Glück ist Hans am 1. Juli. Das Stück „Hans im Glück“ von „Theater Schreiber & Post“ aus Dresden ist für Kinder ab vier Jahren. Gespielt wird ohne Requisiten, denn „die Phantasie lässt alles zu“. Und so werden die Zuschauer tolle Pferde über die Bühne traben sehen und die Sau „Rosa“ kennenlernen, die am liebsten in der Schubkarre sitzt.

Wer hat mir bloß diesen Brief geschickt, fragt sich Rita am 8. Juli. In „Absender unbekannt“, ein Stück des Kazibaze Theater aus Berlin, rätseln Kinder ab vier Jahren gemeinsam mit Rita, wer ihr immer Post schickt. Während Rita vor sich hin träumt und einen Brief an den Unbekannten verfasst, weicht ihr der Postbote Fritz nicht von der Seite. Wer weiß, vielleicht ist der Gesuchte ja ganz nah?

Am 15. Juli wird es maritim mit der Compagnie Les Petits Délices aus Namur (Belgien).