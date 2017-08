Im Gespräch mit einigen Falschparkern zeigt sich: Ein Unrechtsbewusstsein gibt es – das zumindest ist ein gutes Zeichen. Oft wurde gesagt, man habe gerade heute wenig Zeit gehabt, sonst fahre man nicht in die enge Fliednerstraße hinein. Ob die eingerichtete Hol- und Bringzone tatsächlich Abhilfe schaffen wird, ist fraglich: Die drei Parkplätze werden nicht ausreichen, wenn so viele Eltern ihre Kinder weiterhin mit dem Auto bringen. Was es braucht, ist ein Umdenken: Kinder können und müssen alleine zur Schule gehen. Sonst wird ihnen ein wichtiger Schritt in der Entwicklung genommen. Wer möchte, kann dazu die Wissenschaft befragen.

