Nach unzähligen Reparaturen wird der Wasserspielplatz völlig neu gestaltet.

Der Wasserspielplatz Tannenhofweg liegt in einer öffentlichen Grünanlage. Er wurde in den 1960er Jahren errichtet und später mit Aluminium-Kletter-Spritzgeräten ausgestattet. In den letzten 15 Jahren machte er vor allem durch seine Wasserrohrbrüche von sich reden, die viel Geld kosteten. Nicht nur die Technik, sondern auch die Spielgeräte sind veraltet und mussten teilweise aus Sicherheitsgründen zurückgebaut werden. Jetzt endlich wird nicht mehr geflickt, sondern gebaut. „Im Herbst 2018 soll es einen völlig neuen Kinder- und Wasserspielplatz geben“, erklärte Ute Christoph vom Gartenamt im Rathaus Eller. Kostenpunkt: 273 000 Euro.

Ein Walfisch, der über Sensoren gesteuert wird und Wasser spritzt

Die Fachfrau für die Planung machte es sich nicht leicht. Sie band vielmehr die Kinder und Erzieher der drei benachbarten Kindertagesstätten Gothaer Weg, Tannenhofweg und Pastor-Finke-Weg sowie zwei Schulklassen der Grundschule Arnstedter Weg mit ein. Schließlich fand die Planung nicht nur bei allen Beteiligten, sondern auch bei den Bezirksvertretern viel Lob.

Da an der westlichen Flanke des Spielplatzes die Düssel fließt, heißt das neue Motto „Spielen am Düsselstrand“.

Geplant wird für alle Altersgruppen. Dabei bleibt der Kleinkinderspielbereich mit seiner Wassermatschanlage als einziges Areal so, wie es ist. Ansonsten gibt es eine Sandspielfläche in Form eines Fisches sowie den neu ertüchtigten Wasserspielplatz mit Hüpffontänen, die beim Betreten der Kinder Wasserkaskaden freisetzen.Die Hauptattraktion soll eine Kletter-Spielskulptur in Form eines Walfisches sein, aus dessen Kopf über Sensoren gesteuertes Wasser emporschießt und als Wasservorhang über die Schwanzflosse fließt. Der Walfisch selbst besteht aus robustem Spritzbeton.

Für die Erwachsenen gibt es einen neuen Boule-Spielplatz

Für ältere Kinder wird es Leuchtturm mit Rutsche, Kletternetz, Rutschstange, Seilschwinger und Drehring geben. Sogar an die Erwachsenen ist gedacht. Auf Wunsch der Bezirkspolitiker ist östlich des Wärterhäuschens ein Bouleplatz vorgesehen. Eine Tischtennisplatte, Bänke und eine Picknickkombination sollen den Aufenthalt verschönern. Um einen vorhandenen Baum wird ein ovales Holzpodest errichtet, als zentraler Treffpunkt. Mehrere Bäume werden als Schattenspender in den Rasen gepflanzt.

Mit den Bauarbeiten wird im nächsten Frühjahr begonnen. Die Bauzeit beträgt sechs Monate.