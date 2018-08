Beste Ansprechpartnerin für all das, was mit und für Kinder und Jugendliche am Tanzhaus NRW gemacht wird, ist die Dramaturgin des Jungen Tanzhauses Mijke Harmsen. Wir sprachen mit ihr über das besondere Profil der Jugendsparte.

Können Sie uns zunächst ein bisschen über sich erzählen?

Mijke Harmsen: Ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren hier. Vorher war ich in Berlin am HAU (Hebbel am Ufer) und habe dort das Jugend- und Begleitprogramm gestaltet. Davor war ich in den Niederlanden, ich bin Niederländerin und habe in Groningen Kunst- und Kunstpolitik - so würde ich es übersetzen - studiert und in Antwerpen Theaterwissenschaften. Als ich hierhergekommen bin, habe ich Arbeitsweisen aus Berlin mit eingebracht. Ich hatte am HAU den „House-Club“ gegründet. Die Idee dahinter war, dass freie Compagnien, bevor sie eine Produktion zu entwickeln beginnen, in den „House Club“ einziehen - ein Raum, der für Residenten zur Verfügung steht. Da das HAU nicht gezielt für junges Publikum produziert hat, ging es uns darum, Jugendliche wenigstens mit in den künstlerischen Prozess einzubeziehen. Dies war eine Arbeitsform, die ich hier weiterverfolgt habe.

Sie beziehen die Jugendlichen in die Produktion mit ein?

Harmsen: Ja, die Kinder und Jugendlichen, je nach Thema oder Interesse, werden immer im Vorfeld mit einbezogen. Nehmen wir als Beispiel die Produktion „Party“ von Alfredo Zinola und Maxwell McCarthy. Beide Künstler kamen mit der Idee auf mich zu, eine Produktion für ziemlich kleine Kinder entwickeln zu wollen, die „Party“ heißt und auch eine Party sein soll. Ihr Ziel war: Kinder zum Tanzen zu bringen. „Party“ soll eine Vorstellung sein, aber die Kinder auch von Anfang an mit auf der Bühne zu integrieren, so dass sie eine eigene Bewegungssprache entwickeln können. Wir haben entschieden, dass sie in das Zitty-Familienzentrum um die Ecke ziehen und, dass die erste Recherchephase dort stattfinden sollte, wo es eben viele Kinder gibt. Die Künstler haben während der Proben immer Momente gesucht, um mit den Kindern zusammenzuarbeiten. Durch diese Arbeitsweise fanden sie schon früh im Produktionsprozess heraus, dass das, was sie wollen, nur funktioniert, wenn die Erwachsenen nicht mit im Raum sind. Letztendlich haben wir die Erwachsenen dann zum Bühnenbild gemacht. So hat man sie nicht wirklich bemerkt und die Kinder konnten sich frei bewegen.

Ist diese Art der Arbeit ein besonderer Schwerpunkt bei dem Jungen Tanzhaus? Ein Alleinstellungsmerkmal?