Auch in diesem Jahr lädt Das Kinderhilfezentrum an der Eulerstraße zu seinem alljährlichen Budenfest ein.

Am Samstag ab 14 Uhr öffnet die Eulerstraße seine Tore. Auf dem Gelände und dem angrenzenden ANNA-Spielplatz verteilen sich Spielbuden in Hülle und Fülle. An den Ständen können die jungen Besucher basteln, kneten oder malen. Es gibt Kinderschminken, ein Bällebad und das Kinderkarussell lädt zu einer Fahrt ein.

Auf der Bühne können Auftritte von der Tanzgruppe der Düsseldorfer Originale, Tanzschule Dresen und Kids on Stage bewundert werden. Die Buntu Band Kinder und Jugendliche sorgt für die musikalische Unterhaltung und die Riesen-Tombola winkt mit aktuellen Trikots der Fortuna als Hauptgewinn.

Für das leibliche Wohl sorgen wieder Grillstände, Waffelbuden, frisch zubereitetes Popcorn und auch ein Eiswagen. (Foto: Hanna Ziegler) 46. Budenfest, Eulerstraße. Am Samstag, 16. September, ab 14 Uhr.