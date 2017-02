Polizei ertappte Quartett auf frischer Tat. Schlagstock sichergestellt.

Düsseldorf. Beamte der Polizeiinspektion Mitte hielten sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf dem Marktplatz auf, als sie plötzlich ein lautes Klirren hörten. Im selben Moment bemerkten sie vier Männer, die vor dem Killepitsch-Geschäft an der Flinger Straße standen. Das Quartett hatte offenbar vorher die Scheibe eingeschlagen.

Als die Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren die Polizisten bemerkten, liefen sie zu Fuß davon. Um den Ordnungshütern die Verfolgung schwerer zu machen, trennten sich die Einbrecher. Die Beamten hatten jedoch inzwischen Verstärkung angefordert. Alle vier Verdächtigen konnten in der Nähe des Tatorts festgenommen werden.

Bei einem der Männer wurde ein Schlagstock als mögliches Tatwerkzeug sichergestellt. Alle waren erheblich angetrunken und übernachteten im Polizeigewahrsam.