Düsseldorf. Dank guter Zeugenhinweise gelang Beamten der Düsseldorfer Polizei gestern Abend in Düsseltal die Festnahme eines Kfz-Täters. Der Mann steht im Verdacht die Scheibe eines Pkw eingeschlagen und einen Laptop entwendet zu haben.

Wie die Polizei mitteilt, beobachteten Zeugen am Donnerstagabend gegen 19 Uhr, wie ein Unbekannter an der Münsterstraße die Scheibe eines Mercedes eingeschlagen und etwas aus dem Fahrzeug entwendet hatte, während sein Komplize "Schmiere" stand. Die hinzugerufenen Polizisten konnten die beiden, die sich mittlerweile entfernt hatten, in Tatortnähe antreffen.

Unter einem Pkw fanden die Beamten einen Laptop, den der Haupttäter dort offensichtlich deponiert hatte. Der 31-Jährige, der durch ähnliche Delikte bereits polizeibekannt ist, soll heute noch dem Haftrichter vorgeführt werden. Sein Komplize wurde vor Ort entlassen. red