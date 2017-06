Düsseldorf. Am Freitagabend ist ein Kellerbrand in einem Einfamilienhaus an der Damaschkestraße ausgebrochen. Zwei Personen mussten von den Rettungskräften mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Bewohner meldeten um etwa 19 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller des Hauses. Die Feuerwehr setzte mehrere Hochleistungslüfter ein.

Im Keller hatte ein Wäschetrockner angefangen zu brennen, das Feuer hatte sich rasch auf den kompletten Kellerraum ausgebreitet. Der Sachschaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt.