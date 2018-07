Düsseldorf. Auf Grund einer Störung im Fernwärmenetz ist die Warmwasserversorgung in ganz Garath ausgefallen, das haben die Stadtwerke Düsseldorf am Samstag mitgeteilt. Mitarbeiter seien vor Ort im Einsatz, um den Schaden zu lokalisieren und zu beheben. Da noch nicht klar ist, wann die Leckage repariert sein wird, bietet die Netzgesellschaft mbH allen Betroffenen an im Schwimmbad kostenlos duschen zu können.

Dafür müssen Betroffenen nur im Familienbad Niederheid sowie im Hallenbad Benrath ihren Personalausweises vorzeigen. Außerdem hat die Stadt ein Service-Telefon eingerichtet, unter 0211/821-821 können Betroffene rund um die Uhr anrufen. Menschen, die Hilfe benötigen oder andere Fragen haben, können sich dort melden. red