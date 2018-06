Der Discounter erhört seine Präsenz in der Innenstadt - bald wohl auch wieder an der Flinger Straße, wo er noch vor einigen Jahren eine Filiale hatte.

Düsseldorf. Aldi setzt mehr und mehr auf die Düsseldorfer Innenstadt – und jetzt wohl auch wieder auf die Altstadt. Nach Informationen der Rheinischen Post will der Discounter Nachfolger des Kaufhauses Kult an der Flinger Straße, Ecke Mittelstraße werden. Dort läuft schon der Ausverkauf, Ende des Jahres soll dort für Kult wegen des auslaufenden Mietvertrags Schluss sein. Eine offizielle Bestätigung von Aldi gibt es nicht, jedoch auch kein Dementi.

Die Altstadt wäre für den Discounter kein Neuland. Bis End 2012 gab es bereits eine Filiale an der Flinger Straße. Das Unternehmen ist zudem am südlichen Ende der Königsallee in der Innenstadt präsent, und will bei Karstadt am Wehrhahn und in etwa zwei Jahren ins dann fertiggestellte Ingenhoven-Tal am Gründgens-Platz einziehen. ale