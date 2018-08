Restaurant Dinea und die Herrenabteilung können am Dienstagmittag wieder öffnen. Verletzte Kundin ist wieder zu Hause.

Düsseldorf. Nach dem Einsturz einer Gipsdecke am Samstagnachmittag waren Teile des Kaufhofs an der Königsallee am Montag noch gesperrt. Wie Geschäftsführer Lars Thiele erklärte, sollen das Restaurant Dinea und der größte Teil der Herrenbekleidung in der zweiten Etage am Dienstagmittag wieder geöffnet werden.

Sachverständige untersuchen noch die Ursache des Unglücks, bei dem eine Kundin leicht verletzt wurde. Auf einer Fläche von 120 Quadratmetern hatte sich eine abgedeckte Gipskartondecke aus der Verankerung gelöst und war im Kundenbereich herabgestürzt. Die Ursache sei allerdings noch unklar. Thiele: „Es gibt zwar Erkenntnisse, aber die sind noch nicht spruchreif.“

Im Kaufhof finden zurzeit Umbauarbeiten statt. So soll der Bereich Herrenbekleidung erweitert werden, weil dort einige neue Marken angeboten werden sollen. Es sei aber ebenfalls noch unklar, ob der Deckeneinsturz etwas mit den Umbauarbeiten zu tun habe. Bis auf eine Restfläche von etwa 15 Prozent soll die gesamte zweite Etage des Kaufhofs am Dienstag wieder zur Verfügung stehen.

Der Kundin gehe es den Umständen entsprechend gut. „Ich habe kurz mit der Dame telefoniert“, erklärte der Kaufhof-Geschäftsführer. Sie befinde sich zu Hause und wurde nur leicht verletzt. si