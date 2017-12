Weihnachten findet bei uns in großer Runde statt. Wir sind um die 20 Personen, und viele Jahre haben mein Mann und ich die Familie zu uns nach Hause eingeladen, damals wohnte ich in Berlin. Wir kochen gerne zusammen, auch gerne viel, was unseren Gästen entgegenkommt, denn bei uns kommt an Heiligabend immer ein Mehrgang-Menü auf den Tisch, und meist gibt es Reh.

Ein besonderes Weihnachtsfest war dasjenige vor vier Jahren, als ich der Familie eröffnete, dass ich umziehen und künftig in Düsseldorf leben werde, um dort die Leitung des Boulevard-Theaters Komödie zu übernehmen. Es war klar, dass dieser heilige Abend der letzte in dieser Form in Berlin sein würde. Nachdem ich jedoch mit der Neuigkeit rausgerückt war, sorgt mein Bruder für eine Überraschung. Auch er würde seinen Lebensmittelpunkt ändern und mit seiner Familie nach Prag umziehen, um dort zu arbeiten. Er schlug vor, dass wir unser Familienfest an Weihnachten künftig bei ihm in Prag verbringen, was in gewisser Weise auch eine Heimkehr ist, denn wir haben als Kinder mit unseren Eltern in Prag gelebt.

Katrin Schindler (53), Leiterin der Komödie Düsseldorf