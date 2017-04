Wer denkt, nur die Chippendales könnten mit Waschbrettbäuchen ein Publikum zum Kreischen bringen, der wird eines Besseren belehrt. „Wet Temptation“ kommt am Samstag um 20 Uhr in das Capitol Theater an der Erkrather Straße.

Elf attraktive und charmante Männer, die unter strömendem Theaterregen in eine vollkommen neue Tanzdimension vorstoßen. Da bleibt kein Hautfleck trocken und die Verführungskraft, die von den Tänzern ausgeht, ist dabei ungemein groß. Regisseur Rustam Nadirshin schaffte es, Tänzer, Artisten und Akrobaten aus aller Herren Länder zu vereinen.



Die WZ verlost für diese Veranstaltung fünf mal zwei Eintrittskarten. Wenn sie dabei sein möchten, dann rufen Sie am Mittwoch zwischen 0 und 24 Uhr die Rufnummer 01379/9885016 an und beantworten folgende Frage: Wie heißt das Theater, in dem „Wet Temptation“ gezeigt wird? akrü